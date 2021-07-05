新聞評論／人民快活不了 民進黨卻擲6000萬反公投

民進黨最近編列了近6000萬預算，用來反制四大公投，財力之雄厚，引發議論。（本報資料照片）

就在全民生活、生計為疫情所苦的當下，民進黨 中央最近通過了一筆高達近6000萬（台幣，下同，約214.8萬美元）的預算，準備用來應戰四大公投 ，其中超過3000萬用在媒體宣傳費。消息傳開，很多人驚嘆民進黨怎麼這麼有錢！2008年民進黨欠債高達2億元、一度發不出薪水，也不過短短13年，不僅還光了債務，如今更是出手闊綽。但更令人好奇的是，這高達3000萬的媒體宣傳費，是不是最後又落入了網軍與側翼的口袋？

民進黨過去在黨外時期，靠著民眾的小額募款起家，但隨著陳水扁在總統第二任爆發弊案，民進黨聲勢跌至谷底，蔡英文在2008年接手黨主席，當時負債高達2億元，差點發不出薪水。

2011年底，首次參選總統的蔡英文發起撲滿小額募款，當時她喊出的訴求是，他們面對的擁有數百億黨產的國民黨 ，會是一場艱苦選戰，強調這次的小豬撲滿是民主政治精神，更希望透過小豬來號召國人小額捐款，挹注這次選舉所需經費。透過民進黨擅長的故事行銷，颳起小豬風潮，募到了14萬隻小豬，2016年蔡英文繼續以此為號召，最終登上總統大位。

蔡英文就任總統後，不僅旋及把國民黨黨產在短時間內幾乎追殺殆盡，更讓過去靠著許多民眾支持小額「斗內」小豬撲滿的民進黨，如今財力堪稱已變身「神豬」等級。民進黨總是標榜自己不像國民黨有龐大的黨產，但這個號稱沒有黨產的政黨，如今光是要應戰公投，隨便一出手就是五、六千萬，果然財力已今非昔比。如此豐沛的政黨資源，也讓現在要靠黨主席每個月借錢發薪的國民黨難望其項背。

但除了民進黨生財有道令人欽羨外，這筆錢的用途更令人質疑。反公投是蔡政府的基調，執政黨要花5800萬因應公投，其中一大半用來作公投的媒體宣傳，講白了就是公投戰的「認知作戰」，努力讓公投過不了關。民進黨迷信網路作戰，之前民進黨社群中心主任范綱皓為了護航本土疫苗在臉書發布疫苗假訊息，遭到網友打爆，更別說之前與民進黨關係密切的綠營寫手林瑋豐自導自演帶風向批評政敵的事件，根本都已到達政治醜聞的等級。

尤其此刻當下，因為執政黨政策失誤、防疫不當，多數的人迄今打不到疫苗，生計也受到嚴重波及，在花蓮有民眾為了搶殘劑，不僅漏夜排隊，為了搶快甚至因此慘摔，民眾大罵「我們是狗嗎？」這一幕看了多令人憤慨。但顯然這些都不是民進黨最在乎的，他們在意的還是政權的延續，到現在滿腦子還在想著怎麼對付政敵，可以想像接下來的五個月，網路上又會有風起雲湧網軍、側翼一片反公投的波浪舞，這些錢用得合乎民主精神嗎？