萬華人怒了 「罷免林昶佐粉專」2天內破2萬人

立法委員林昶佐(右)日前嗆完柯文哲後，卻當場被攤商反嗆。（本報資料照片）

北市環南市場自治會長林勝東日前怒批立委林昶佐「沒關心環南市場」，負面聲量激增，也讓「罷免林昶佐」的臉書 社團，2天內粉絲數飆破2萬人，「罷免林昶佐」臉書粉專昨天也貼文，表示「把防疫 記者會當秀場，演戲的立委，滾 !」

本報系聯合報報導，「罷免林昶佐」粉專表示，中正萬華選民當初投票給林昶佐，沒想到萬華被中央汙衊成防疫破口，林沒第一時間幫忙平反，甚至在3＋11調查公開的立院表決上，跟著執政黨投下反對票 ，直接表明自己「心不在萬華」。

台北市議員應曉薇昨天表示，萬華開始在醞釀罷免立委林昶佐，這種現象是因為「萬華人火大，死那麼多人，林昶佐沒血沒淚，還在當中央打手配合抹黑萬華」。

應曉薇說，甚至林昶佐欺騙民眾不知情立院作業，又收割疫苗、紓困 等「中央既定政策做為自己的政績」，2日再度擔任中央打手修理柯文哲，試圖逢迎中央製造萬華地區市場是破口的聯想，實在太離譜。

中國時報報導，「罷免林昶佐」粉絲團6月12日才創立，成員皆是在地青年或在地工作的人，平均年齡30歲。該團隊指出，林還找自己團隊出身的肉販，出示根本是收割行政部門作為的公文來護航，怒批「還有是非嗎？」

對此，林昶佐回應，外界的批評指教，他都虛心接受，至於有任何人成立罷免社團，他都尊重，現階段最重要的工作還是全力配合中央和地方落實防疫工作，趕快穩住這波疫情。