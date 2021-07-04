黑白集 / Freddy，回去唱歌啦

無黨籍立委林昶佐。（本報資料照片）

無黨籍立委林昶佐在北市環南市場嗆市長柯文哲 ，卻被自治會長林勝東及攤商接連反嗆，網路一面倒炸裂。

衛福部次長石崇良稱萬華是防疫破口，林昶佐不怪石崇良汙名化萬華，卻批國民黨 想找破口來獵巫；他又在立法院反對公開3+11會議紀錄，兩次作為都被不滿網友灌爆臉書。林昶佐這次更重重踢到草根鐵板。

自治會長直樸說出在地人心聲：「你有來環南市場關心過嗎？有嗎？沒有啊，虧我這麼挺你，騙肖耶！」林昶佐不關心環南疫情 、不在乎攤商生計，只想搶話創造聲量、擠鏡頭增加曝光，難怪攤商叫他「演戲去電視上演，不用在這邊演，滾！」

環南失守，柯文哲當然有責任，但中央與地方聯合視察，目的是要解決疫情，林昶佐搶錯舞台，其行可議，其心可鄙，自治會長事後籲求「若不是來解決問題，也請不要為一己之私變相落井下石」，拆穿林昶佐的自私動機。

可笑的是，竟有綠營側翼為林昶佐辯護，先指柯文哲遞麥克風給自治會長出來護駕，後又加碼控柯「鬆開狗鍊」。林昶佐有如此豬隊友，顯示長期浸在同溫層取暖，怪不得無視基層疾苦。

但攤商直言，「這萬華的立委根本沒在關心我們，回去唱歌啦」；被政治耽誤卻去耽誤選民的「閃靈」主唱Freddy林昶佐，應該好好考慮攤商建言。(轉載自聯合報)