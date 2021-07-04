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新聞眼／打柯文哲反遭掀桌 林昶佐犯3大錯

記者林政忠
台北市長柯文哲。（本報資料照片）
台北市長柯文哲。（本報資料照片）

環南市場疫情出現「小會長單挑大立委」劇情，立委林昶佐犯了三大錯，連兩天被大洗臉。

林昶佐第一個錯誤，就是被地方踢爆「沒做事」。最基層的攤商林勝東當面質問林昶佐：「疫情發生以來，你有來環南市場關心過嗎」、「你只打過一通電話，什麼也沒做」。林勝東彷彿揭穿了國王新衣的真相，對於民代而言，「沒做事」三個字就像打到7吋要害，林昶佐沒料到變事主，當場「雞嘴變鴨嘴」。

第二個錯誤是迷信「空軍」。林昶佐澄清有幫攤商「做很多影片」，一度被林勝東反問，「什麼影片？」踢到鐵板後，林昶佐轉身就在臉書致歉，但仍無法止血。突然，「豬肉公主」透過臉書聲援林昶佐「有做事」，曾爭取打疫苗；結果網路鄉民踢爆，農委會6月2日即函請衛福部將市場人員納入疫苗優先施打名單，林昶佐6月21日才函文。網友更起底，林昶佐兩年前就邀請「豬肉公主」加入團隊，根本是自家人另類的認知作戰。

第三個致命大錯是政治盤算。早從衛福部次長石崇良甩鍋「萬華是疫情破口」、綠媒汙名化「萬華病毒」，外界即多次批評林昶佐神隱熄火，但環南市場事件時，林昶佐卻化身「打柯急先鋒」，被大酸「整天捧中央」。人設劇本大翻盤，擅長的空軍優勢失靈，網軍就像撞到坦克車，一翻不可收拾。

病毒不分藍綠，中央地方一視同仁，柯文哲做不好該譴責，林昶佐沒做事也要檢討。萬華本是天龍國的「綠中之綠」，環南市場更被喻為「綠營票倉」，如果不是忍無可忍，攤商怎會跳出來拚命？任何政治人物都應正視錯誤，而不是一錯再錯，否則再多側翼也難神功護體。

疫情 疫苗 臉書

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