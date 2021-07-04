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陳柏惟罷免案延不延期 中選會7月16日決定

台灣新聞組／台北4日電
基進黨立委陳柏惟面臨罷免公投。（本報資料照片）
基進黨立委陳柏惟面臨罷免公投。（本報資料照片）

中選會2日宣布原訂8月28日四大公投延後，但台中市第二選舉區台灣基進黨立委陳柏惟罷免案訂於8月28日投票，引發外界質疑中選會雙標；對此，中選會主委李進勇說，陳柏惟罷免案是否因疫情改訂投票日，將提至7月16日的委員會上討論並決定。

中國時報報導，李進勇會表示，因疫情影響，導致選務相關作業無法進行，公投改至12月18日辦理。儘管如此，陳柏惟罷免案成立則暫訂於8月28日投票。對於中選會決議公投延期、罷免案如期舉行，在野黨直呼「離譜、雙標」，砲轟中選會儼然成為民進黨附隨組織，趁疫情掩護陳柏惟讓罷免案不通過。罷陳團體刪Q總部更痛批，投票會造成群聚風險。

本報系聯合報報導，中選會表示，前天委員會議依法須決議罷免案宣告成立、訂出投票日，並依法完成法定的公告手續後，後續才會有是否改定投票日的程序，換言之，陳柏惟罷免案是否能如期於8月28日舉行仍有變數；陳柏惟罷免案是否另改定投票日，將提交7月16日的中選會委員會議決定。而全國三級防疫警戒至12日，屆時是否解封或微解封，預料也會是判斷罷免案是否延期的關鍵之一。

報導說，國民黨立委質疑公投延期法源，主張立法院本周應開臨時會，再補正公投法，讓不在籍投票制度入法，明天將拜會中選會主委李進勇。國民黨主席江啟臣昨說，既然有疫情風險，罷免也應同步延期，難道台中人的命不重要，公投和罷免不可有兩套標準。

國民黨立委賴士葆批判，這是民進黨替陳柏惟護航的陽謀。台中市議會國民黨團昨天呼籲中選會應比照公投四案延期投票的邏輯，讓已成立的陳柏惟罷免案延期投票，既能保障國民行使罷免權利，又能兼顧選務工作人員及投票民眾的生命安全。

民進黨人士說，四項公投案最棘手的是反萊豬，戰線拉長對府院黨論述政策、宣傳公投等備戰時間增加，有機會能扭轉戰局，但若疫情與疫苗問題無法解決，依舊很難挽救目前劣勢。

投票 公投 疫情

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