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新聞評論／可罷免不可公投 中選會自相矛盾、政治算計

聯合報社論
8月的四項公投案，中選會決定延期。（圖：中選會提供）
8月的四項公投案，中選會決定延期。（圖：中選會提供）

疫情影響，中選會宣布原訂8月28日投票的核四重啟、珍愛藻礁、公投綁大選和反萊豬四項公投，將延至12月18日舉行；矛盾的是，中選會同時宣告基進黨台中市立委陳柏惟罷免案成立，將於8月28日投票。兩個互相矛盾的決議，凸顯中選會政治算計大於疫情考量。

公投延期，中選會主委李進勇羅列五大理由，包括投開票所工作人員講習逾越防疫指引、地方選委會盼選務人員應優先施打疫苗、地方政府因防疫工作無暇兼顧選務、投開票所場地洽借困難，以及公投造成之人流移動及群聚不利防疫等。但這些理由，對罷免投票也都完全成立。公投需要延後，罷免當然不應如期，同時決議即可。

中選會稱延期決議是依照公投法第24條「準用選罷法第66條規定」，所謂「準用選罷法」是否能推翻並無但書之「法定公投日」，但有法制爭議。要解決此一爭議，不該便宜行事，而應盡速修法補漏，並可同時彌補公投法所訂不在籍投票的立法怠惰。

相對於公投延期的適法爭議，罷免案延期則較為單純。選罷法對選舉罷免投票日本有相對彈性期程，可由中選會決定；延期與否，只需地方選委會和中選會都做成決議即可，並無適法顧慮。中選會對公投延期義無反顧，對罷免是否延期卻不做決定，明顯不合理。

中選會如此相互矛盾又難自圓其說的決定，應是政治考量。四大公投案本身就具有相當號召力，任何一案通過都將衝擊蔡政府執政正當性；近來疫情延燒，疫苗短缺，蔡政府處置不當，民怨達到頂點。兩種情緒加乘，公投通過可能性大增。

至於陳柏惟罷免案，如於8月28日舉行，則一切訴諸疫情的「反公投」操作，均可沿用來「反罷免」，且因只有一個立委選區投票，訴諸疫情恐懼的負面政治效應可望降低；加以早在提案連署階段，就已估算因時間接近可能與公投合併舉行，投票率可望提高。如今公投延辦，無論罷免投票是否延期，恐怕未必能與公投合併舉行了。

中選會雖表示罷免是否延辦，須待公告後於7月16日會議再行決議，但此一等待完全沒有必要。中選會等待的恐怕不是「公告」，而是「上級指導」：等蔡政府完整評估罷免案是否延後或延到何時對其有利後，中選會再來討論。

四項公投和陳柏惟罷免案是否延期的問題，除凸顯民進黨草率修法没收人民公投權利，一黨之私為禍至今；並且再度印證中選會早已失去「獨立機關」的法定職責，為蔡政府服務，為民進黨考量，甚至連演都懶得演了。

公投 投票 疫情

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