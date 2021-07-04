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前助理「豬肉公主」的聲援幫倒忙 林昶佐又被打臉

記者鍾維軒／台北4日電
環南市場疫情延燒政治烽火，立委林昶佐（左一）2日原本修理台北市長柯文哲（左三），沒想到被環南市場自治會長林勝東（右二）當場反嗆。（本報資料照片）
環南市場疫情延燒政治烽火，立委林昶佐（左一）2日原本修理台北市長柯文哲（左三），沒想到被環南市場自治會長林勝東（右二）當場反嗆。（本報資料照片）

立委林昶佐前天遭環南市場自治會長林勝東砲轟「沒關心環南市場」，號稱「豬肉公主」的東門市場肉販張采婕貼文平反，出示林昶佐曾替市場從業人員爭取疫苗的公文，卻被網友抓包比農委會公告施打疫苗日期晚了19天。網友更起底，張采婕就是林昶佐的團隊成員；張采婕昨在臉書證實，她之前當過快一年的林昶佐助理，就是在他身邊看團隊怎麼幫民眾解決問題，但她對政治沒興趣。

張采婕前天在臉書貼文，表示林昶佐很關心市場，一直努力幫攤商爭取疫苗。

但網友指出，農委會早在6月2日函請衛福部將批發市場工作人員納入疫苗優先施打名單，林昶佐6月21日才函文給指揮中心，整整晚了19天。林的妻子Doris反擊，6月2日農委會只有函文，衛福部還沒同意，所以林昶佐團隊才會持續在跟農委會和指揮中心溝通。

還有眼尖鄉民發現，林昶佐兩年前公開表示張采婕是團隊成員。「宅神」朱學恒昨在直播節目指出，張采婕就是林昶佐團隊的人，並秀出林在2019年的臉書文章，「我的團隊裡有許多不是傳統的政治工作者，甚至有像采婕這樣完全不懂政治的夥伴」。朱學恒說，兩人本來就認識。

有名嘴質疑林勝東是「柯粉」，「一嗆成名」的林勝東表示，他與林昶佐是好朋友，選舉也支持林昶佐，但要看林昶佐對不對得起朋友、能不能做事？林昶佐第一屆有做事，第二屆有做事嗎？他完全沒看到林昶佐為萬華人爭取什麼，一天到晚捧中央。環南只要生意好就好，老百姓就是「顧肚子」，政治要怎樣，百姓管不到。

民眾黨立委蔡壁如指出，林勝東憤怒是為因好不容易才說服市場內的攤商篩檢、打疫苗，很多人擔心確診不能做生意，生計會受到影響，因此認為林昶佐不應該講那些話，這時應該要展現團結。

美麗島電子報董事長吳子嘉表示，原本環南市場疫情是民進黨甩鍋給台北市長柯文哲的大好機會，沒想到半路殺出林勝東，他1天賣5000隻雞，是民進黨支持者，林昶佐這次鬧政壇笑話，「政治生命結束了」。

還有網友起底林昶佐從小就讀的學校在「大安區」、「中正區」，他在監察院日申報的土地建物也都在「大安區」，妻子房產則在「文山區」。媒體人劉寶傑也直言，林昶佐不是在地萬華人，有跟萬華人共同呼吸？有去感受到萬華人的悲哀、無奈嗎？

疫苗 華人 臉書

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