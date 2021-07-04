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阿扁專訪談319神秘微笑真相 邱義仁：當下是尷尬

記者王慧瑛／高雄4日電
前總統陳水扁4日在廣播節目專訪新境界文教基金會執行長邱義仁，暢聊三一九事件、批康運動、台獨議題等。(翻攝自微微笑廣播直播畫面)
前總統陳水扁4日在廣播節目專訪新境界文教基金會執行長邱義仁，暢聊三一九事件、批康運動、台獨議題等。(翻攝自微微笑廣播直播畫面)

前總統陳水扁今天在廣播節目專訪新境界文教基金會執行長邱義仁，暢聊三一九事件、批康運動、台獨議題等。陳水扁問邱義仁，當年三一九槍擊案為何會有充滿聯想的「那一抹神秘微笑」？外界質疑是自導自演。邱解釋，當時他也不知道自己在笑，那個表情全是因為當下情況「太尷尬」。阿扁也幫邱義仁背書說「他當下真的沒其他意思」。

邱義仁還原當時情況說，三一九槍擊案發生後，要召開緊急會議，當時正、副總統都不在，只能拜託時任行政院院長的游錫堃主持會議，當時怕時間拖太久讓媒體亂想，被質疑有陰謀論等，告知媒體約在1小時後開記者會，未料當時游錫堃也有行程，等到緊急會議開完，已經比原訂記者會時間慢了1小時，媒體也有一些抱怨、反彈，開記者會的當下，他處境有些尷尬，「連自己都不知道自己為何會有那微笑表情」。

邱義仁當過總統府、民進黨中央黨部、國安會、行政院「四大秘書長」，是民進黨新潮流元老級人物，陳水扁稱讚邱義仁是民進黨頭號軍師，邱回應「民進黨內最會選舉的人其實是阿扁總統」。

邱回顧說2000年、2004年為阿扁操盤總統選戰時，其實都沒有穩贏的把握，2000年那一次，多數人都不看好阿扁選情，他想法是「不能讓國民黨太好選」，奮戰到最後，最後如願翻轉，完成政黨輪替。

回顧1983年批康運動，邱義仁是要角，1983年年底立委改選，康寧祥落選，隔年康赴美沉潛，在1986年9月28日籌組民進黨扮演重要幕後角色。談起批康運動，邱義仁說，他沒想過會造成那麼大傷害，以致康身旁人士對他不諒解，「年輕時期較莽撞，沒考慮太多，也對自己造成傷害」。阿扁則說，若沒有當時的批康運動，他認為「歷史性首次政黨輪替，總統應該不是阿扁，很可能是康寧祥」。

民進黨 陳水扁 槍擊

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