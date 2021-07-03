新聞評論／習大啃蘋果 小英砍中天

香港蘋果日報最後一期的頭版以「港人雨中痛別、我哋撐蘋果」為題，向讀者告別。（路透）

香港蘋果 日報熄燈。蔡英文 說：「自由的台灣 ，會一直撐著香港的自由。」

又在唸文青稿了。我不相信蔡英文能正視著鏡子裡的自己厚顏大聲複誦這兩句話。

蔡英文應該思考的是：關掉中天電視台的台灣，能不能撐住逼停了蘋果日報的香港？

前些日子，輿論說，連中共都沒有關掉香港蘋果日報，蔡英文卻關了中天電視台。現在終於扯平了。逼倒蘋果的中共，畢竟不容蔡英文專美於前。在蔡英文與習近平治下，媒體的命運並無不同。

不同的是，中共是用他一向自豪的專政手法撂倒了蘋果日報；但蔡英文卻是在她一向自豪的自由民主下關掉了中天電視台。蘋果不是意外死亡，而中天電視台卻是橫死、冤死。這是不同。

但是，兩案的主體卻有不可思議的相同。最大的相同處是：兩案都是在民主法治的口實下，先射箭再畫靶，將當地社會最強大的政治反對媒體處以死刑。

《香港國安法》本就是為黎智英、蘋果日報及香港民主運動人士量身訂製的靶子。在靶子畫好之前，他們早已被釘在上面。本法具有對「分裂國家／顛覆國家／恐怖活動／串謀勾結外國及境外勢力危害國家安全」等「罪行」的定義權。並設置「國安機構」專責執法；且在偵審過程中「可以送中／秘密審判／指定法官／可處終身監禁」。這是一條流水線。我定的法，我挑的警察，我選的法官，這就是我的「法治」。且在國安法下，可對正常參政的議員候選人或當選人DQ，這就是我的「民主」。什麼是「法治」？什麼是「民主」？概以我的《國安法》為準，因為我「依法治國」。

再看中天案。一開始，緊鑼密鼓，說中天電視台涉及「國安問題」及「中資問題」，已定位為政治事件。七名委員綠一色就不用說了，連七名「鑑定人」也是綠一色。一場聽證會下來，七名委員及七名鑑定人，幾乎聽不到半句對中天電視台有利的言詞；面對這個當時收視率最高的電視新聞台，聽證會裡完全不能反映政治社會的真實背景，而且是零反映。這就是蔡英文的「民主」嗎？

至於對《衛星廣播電視法》也是脫法解釋，如原本只能用於處罰報導事實之真偽，卻用於制裁評論之是非，不一而足。法律是我解釋的，委員是欽定的，鑑定人是御選的，根本是一條「東廠流水線」，目的就是非要將中天電視台DQ不可。這就是蔡英文的「依法行政」。以上是兩案不可思議的相同之處。

什麼叫做流水線？蔡英文先射箭，再畫靶；如同習近平先射箭，再畫靶。

「流水線」是蔡英文的拿手戲。促轉條例、不當黨產條例、國安五法、反滲透法，無一不是「流水線」。最近的事例是：蔡英文早早宣布要將手臂留給國產疫苗，待要審查EUA了，審前審查規則臨時量身裁製，審查委員會換上「指定代打」，正如中天案的「鑑定人」，且EUA未定，已經開始造冊待打，又是一條精緻的「蔡氏流水線」。

諷刺的是，世人皆認為蘋果日報是為自由民主而犧牲，中共系統也說，蘋果是「國安事件」。但中天新聞台卻不幸未倒在原本要套在他頭上的「國安問題／中資問題」，而是死在「內控失靈」，甚至指報老闆不可「介入」經營，但全球著名媒體有哪一家不是因報老闆的世代「介入」而別樹一幟？

蘋果因「國安事件」而倒得轟轟烈烈，中天新聞台卻是因「路邊停車」被判死刑。相較之下，蔡英文對新聞自由的容忍，還不如習近平。

習近平是玩真的，擺明了「媒體姓黨」，容不下反黨反習的媒體。蔡英文卻大言不慚「百分之百的言論自由」，實則不容反黨反蔡的媒體，關掉了一家反對色彩鮮明且收視率最高的電視新聞台。

台灣社會並未用同一標準來看香港蘋果與台灣中天事件。有些傾綠者為中天被關台而喝采，但猛烈轟擊蘋果被逼倒。有些傾藍者則認為，蘋果被逼倒是罪有應得，中天被關卻是天理不容。實則，在自由民主體制下，維持多元媒體與多黨政治是出於同一理則。

有人認為香港蘋果日報偏激，但偏激的標準若由黨中央決定，那就可能失去標準，何況由於這類媒體撐大了言論空間，必能帶動放大及深化了整個自由民主的光譜。同理，中天電視台的內容品質可以見仁見智，但關掉了中天已使整個自由民主的光譜皆告緊縮傾斜。最近民進黨政府在疫苗政策的政治操作胡作非為到此地步，社會始真實感知到高度姓黨姓綠姓獨的台灣媒體架構已經失去了制衡蔡英文政府的相對能力。

就自由新聞來說，蔡英文關閉中天與習近平撂倒蘋果，同為性質極端惡劣的事件，並無差異。但蔡英文在民主體制下屠殺媒體，更是變本加厲。在川普與美國媒體慘烈鬥爭之時，推特臉書可以封停川普的帳號，但川普不能關掉推特臉書，連想關掉中國背景的Tik Tok也辦不到。但在自由民主的台灣，中天只因政治反對色彩竟被蔡英文關掉，可謂比川普更離譜。

兩岸競合關係，在根本上就是體制之爭。

中共的專政體制在道德上確有爭議，但其「體制優勢」亦十分明確。如今的中共，已然成為美國眼中的「唯一對手」及「系統性威脅」。這就是專政體制的成就。相對而言，中華民國或台灣，在硬實力上與對岸愈來愈懸殊，但之所以仍有可以一搏的理由，就是我們在自由民主上的優越，唯如果民進黨竟然在自由民主上倒行逆施，則中華民國或台灣將連這一點最後的生存憑藉亦告喪失。

台灣最後恐將墮落成一枚只為「美國優先」服務的棋子，完全喪失了「中華」與「民國」的主體性，台灣將難以存活。

蔡英文與民進黨這樣走下去，兩岸的競爭極可能演成「成功的專政」壓倒「失敗的民主」的結局。台灣一切硬實力不如對岸，更將因玩弄「民主」而斷送了台灣。

「失敗的民主」被「成功的專政」恥笑。關掉中天的台灣如何能撐起撂倒蘋果的香港？蔡英文妳能先撐住台灣的民主與自由嗎？

習近平殺蘋果不是意外，因為他原來就不主張自由民主。但蔡英文砍中天卻是自由民主的叛徒，使人民失去了支持及選擇媒體的自由，這是更大的政治汙點。因為，一個是真專政，一個是假民主。

同理，蔡英文的疫苗政策完全違反了民主決策的內涵，以致今日使全民喪失了選擇疫苗的自由，實在是國家與人民的罪人。

（轉載自聯合報民意論壇）