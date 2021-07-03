我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美57.9%成人 完全接種疫苗

台本土確診增76例、10死 3大果菜市場確診數破百

黑白集／內宣玩過頭 蔡政府養蠱反遭噬

黑白集
柯文哲線上訂餐，卻引來大批網軍攻擊。（取材自添好運台灣粉專）
柯文哲線上訂餐，卻引來大批網軍攻擊。（取材自添好運台灣粉專）

著名港點「添好運」在臉書感謝柯文哲訂購，引來綠營支持者退讚，揚言不再上門。台南牛肉湯連鎖「鴻品」關分店，並批評政府防疫無能，也遭綠網民出征，故意給予最低的一星惡評。

民進黨擁有一批死忠支持者，令對手又怕又羨。但其中許多人只是接受金錢豢養的網軍部隊，聽命府院黨的指揮行事，對政策進行吹捧和擁戴，對不同意見則快速出征攻訐。這種高效率的宣傳機器固然聲勢浩大，但網軍強終究不等於執政好，洗腦過頭有時更帶來反效果。

正像柯文哲最近所譏，狗搖尾巴，後來變「尾巴搖狗」，尾巴剁地還會自搖。5月疫情初爆時，一篇「世界看好了，台灣人只示範一次，兩周內解除三級警戒」的網路貼文紅遍全台；儘管句型很潮，卻只是讓牛皮吹破的政府更難堪。

再如藝人賈永婕號召捐贈呼吸器，深受輿論讚揚，部分綠粉卻批評她故意讓政府難堪。賈永婕不服喊冤，激起更大同情，最後蔡總統親自打電話，向她表達謝意與歉意。近日添好運與鴻品被出征的消息傳出，也有不少人特意下單捧場消費或上網給予好評；顯示網軍言行激起公憤，反幫了倒忙。

蔡政府老愛批評對岸認知戰，忘了自己如何在台灣土地上反覆「噴藥」，毒害社會和諧。養蠱害人，終有失控反噬之時。

台灣 柯文哲 疫情

上一則

台本土確診增76例、10死 3大果菜市場確診數破百

下一則

「等COVAX配發」挨批…陳時中：正與Novavax談判買疫苗

延伸閱讀

賈永婕為女離台灣 期待有人接棒送暖

賈永婕為女離台灣 期待有人接棒送暖
「抗疫女神」賈永婕變許願池 有自稱醫護討「買房錢」

「抗疫女神」賈永婕變許願池 有自稱醫護討「買房錢」
賈永婕勇闖疫區送物資 周子瑜行善謙虛以對

賈永婕勇闖疫區送物資 周子瑜行善謙虛以對
來自台灣的感謝 周子瑜收到了 超甜美回應網瘋傳

來自台灣的感謝 周子瑜收到了 超甜美回應網瘋傳

熱門新聞

為防止新冠肺炎致「快樂缺氧」猝死，血氧機成為偵測利器。（美聯社）

台開放海外攜回或寄送醫用血氧機 每人1台為限

2021-06-28 17:00
防堵Delta變異株，中央流行疫情指揮中心宣布，6月27日零時起，自英國、印度等7個「重點高風險國家」入境旅客一律入住集中檢疫所14天。圖為桃園機場旅客入境由防疫人員核實檢疫電子申報資料。記者鄭超文／攝影

台灣邊境管制升級 27日起入境集中檢疫 7高風險國旅客公費

2021-06-25 19:31
指揮中心積極洽談莫德納疫苗代工，由台灣各家疫苗廠商量產，不過，前疾管局長蘇益仁認為，這是天方夜譚，難以跨過技術及量能等兩大關卡。記者侯永全／攝影

台灣代工莫德納疫苗 專家：天方夜譚

2021-06-29 16:22
彰化喬友大樓火警，火勢集中在二到四樓，但濃煙因煙囪效應竄入七到九樓的防疫旅館，造成4死22傷。(記者黃仲裕／攝影)

「跑被罰不跑會死」防疫旅館失火 他拍下生前最後影片

2021-07-01 20:39
路透2日獨家報導，欲購買新冠疫苗的鴻海創辦人郭台銘與台積電今日均分別與BNT簽署購買500萬劑疫苗的初步協議。距離民間代表政府洽購1000萬劑疫苗更進一步。(路透)

路透：郭台銘、台積電與上海復星簽初步採購疫苗協議

2021-07-02 16:15
本土疫情持續延燒，Delta變種病毒株更入侵台灣，病毒的防範再次成為民眾熱議的焦點。圖／聯合報系資料照片

雙層口罩真安全？醫提醒2族群不要這麼戴 2NG要注意

2021-06-27 18:03

精彩推薦

超人氣

更多 >
「美國夢」 北美最大購物、娛樂、美食中心

「美國夢」 北美最大購物、娛樂、美食中心
「兩種帳本」曝光 NBC：川普集團恐無力辯護

「兩種帳本」曝光 NBC：川普集團恐無力辯護
衛星照曝山東艦甲板破損？中國網友還原事實

衛星照曝山東艦甲板破損？中國網友還原事實
所有女人都要學…48歲鄭秀文大吃肉 4招練出川字腹肌

所有女人都要學…48歲鄭秀文大吃肉 4招練出川字腹肌
路邊狂吸黃花 她回家狂做惡夢 上網一查花名嚇傻

路邊狂吸黃花 她回家狂做惡夢 上網一查花名嚇傻