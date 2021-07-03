黑白集／內宣玩過頭 蔡政府養蠱反遭噬

柯文哲線上訂餐，卻引來大批網軍攻擊。（取材自添好運台灣粉專）

著名港點「添好運」在臉書感謝柯文哲 訂購，引來綠營支持者退讚，揚言不再上門。台南牛肉湯連鎖「鴻品」關分店，並批評政府防疫無能，也遭綠網民出征，故意給予最低的一星惡評。

民進黨擁有一批死忠支持者，令對手又怕又羨。但其中許多人只是接受金錢豢養的網軍部隊，聽命府院黨的指揮行事，對政策進行吹捧和擁戴，對不同意見則快速出征攻訐。這種高效率的宣傳機器固然聲勢浩大，但網軍強終究不等於執政好，洗腦過頭有時更帶來反效果。

正像柯文哲最近所譏，狗搖尾巴，後來變「尾巴搖狗」，尾巴剁地還會自搖。5月疫情 初爆時，一篇「世界看好了，台灣 人只示範一次，兩周內解除三級警戒」的網路貼文紅遍全台；儘管句型很潮，卻只是讓牛皮吹破的政府更難堪。

再如藝人賈永婕號召捐贈呼吸器，深受輿論讚揚，部分綠粉卻批評她故意讓政府難堪。賈永婕不服喊冤，激起更大同情，最後蔡總統親自打電話，向她表達謝意與歉意。近日添好運與鴻品被出征的消息傳出，也有不少人特意下單捧場消費或上網給予好評；顯示網軍言行激起公憤，反幫了倒忙。

蔡政府老愛批評對岸認知戰，忘了自己如何在台灣土地上反覆「噴藥」，毒害社會和諧。養蠱害人，終有失控反噬之時。