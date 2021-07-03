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台本土確診增76例、10死 3大果菜市場確診數破百

林昶佐批柯文哲篩檢太慢 攤商反嗆：你關心過嗎

記者鍾維軒、吳亮賢／台北3日電
立委林昶佐（右）2日嗆台北市長柯文哲篩檢太慢時，反遭當地市場自治會長林勝東（左）等人嗆「疫情發生以來，你有來關心過嗎？」（記者余承翰／攝影）
立委林昶佐（右）2日嗆台北市長柯文哲篩檢太慢時，反遭當地市場自治會長林勝東（左）等人嗆「疫情發生以來，你有來關心過嗎？」（記者余承翰／攝影）

北市環南市場爆發41人確診，中央與地方昨聯合視察，無黨籍立委林昶佐突發聲批台北市長柯文哲篩檢太慢，卻反被自治會長林勝東及攤商接連反嗆「你有來環南市場關心過嗎？騙肖仔！」林勝東昨傍晚更發聲明，「大官到場能苦民所苦為民喉舌，才是我們真正需要的，若不是來解決問題，也請不要為一己之私變相落井下石」。

昨天指揮官陳時中、柯文哲等人視察環南市場，在柯文哲對外界說明快篩、PCR及打疫苗焦土戰術等話後，隨同前往的林昶佐插話發言批，聽起來就是廢話，並指北市府現在才全面篩檢動作太慢。

柯文哲原想解釋，但麥克風被林勝東搶去，直接嗆林昶佐「疫情發生以來，你有來環南市場關心過嗎？有嗎？沒有啊，虧我這麼挺你，騙肖」，還說林昶佐只有打過一通電話給他，什麼也沒有做，讓他相當火大。

事後林昶佐準備受訪時，又有攤商跳出來嗆聲，要求林昶佐離開環南市場，「拜託，演戲去電視上演，不用在這邊演，滾」。

林勝東昨晚更發出聲明，對陳時中與柯文哲到環南市場處理解決疫情問題，內心相當激動與感謝，但聽到林昶佐的發言內容只為檢討台北市政府，而非在乎環南市場1060攤商，感到痛心並悲憤難忍。

林勝東說，民之所望簡單而渺小，不求富貴但求溫飽，懇請每一位官員與民意代表能夠感同身受，口水不會殺死病毒與根治疫情，卻會讓生活在基層的人連喘息機會都被淹沒，還望諸位大官們集中全力解決疫情。

林昶佐的行為在網路上也出現大量批評聲浪，他昨天下午發聲明表示，「要向市民朋友表達誠摯的歉意」，並稱「老朋友、自治會林會長在現場對我表達不滿，我也要再次跟林會長說聲歹勢」。林昶佐說，「第一線民意代表，就是必須承擔攤商情緒」。

柯文哲則表示，疫情下最慘的是小老百姓，下令環南市場休市三天，對攤販來說損失慘重。他說，老百姓最關心的，就是疫情什麼時候會過去，或疫情之下要如何討生活，如果只是講一些五四三的，和解決事情無關，老百姓就不想聽。

疫情 柯文哲 陳時中

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