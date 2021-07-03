可買48.3萬劑疫苗…藍轟綠：砸5800萬養網軍反公投

國民黨立院黨團書記長鄭麗文（左）質疑，民進黨編列5800萬元養網軍反公投。（本報資料照片）

四大公投 案確定延後至12月18日投票 ，立法院國民黨團書記長鄭麗文昨質疑，為了打一場反公投四個月延長賽，民進黨 竟編列5800萬元台幣預算要反宣傳，這筆錢可買48.3萬劑疫苗，民進黨卻只想用來擋人民公投權利。

因應未來公投等重大議題的社會溝通，民進黨6月30日中常會通過5800萬元特別預算，包括人事、媒體宣傳及民調相關費用。

民進黨發言人劉康彥說，現階段黨中央並無針對公投因應、預算如何使用等做討論，防疫還是當前最重要的工作，唯有人民生活恢復正常運作，後續才有可能進行公投相關活動。

鄭麗文昨說，疫情危機時刻，各界都想盡辦法捐物資給第一線醫護人員，民進黨卻想要餵養網軍，讓民進黨1450「領到爆、爽歪歪」，只是為了要扭曲公投公民權行使，但5800萬元可買48.3萬劑疫苗、14.5萬件防護衣、214台HFNC救命神器。

國民黨文傳會副主委鄭照新表示，國民黨宣傳防疫作為與理念，都只採費用低廉的網路小廣告，卻遭綠營冷嘲熱諷，現在民進黨中央卻編這筆宣傳預算，綠營不要嚴以律人、寬以待己。

四公投延後投票，朝野與公投領銜人均認同基於防疫優先，中選會公投延期的決定。但在野陣營與公投領銜人也主張推動不在籍投票。藻礁公投領銜人潘忠政表示，既然疫情沒有趨緩，延期公投時間，是明智的決定，環團會持續跟民眾溝通，但現階段三接的各項工程，應先立刻停工。

國民黨主席江啟臣表示，公投延後投票，行政院也應即暫緩相關開放美國萊豬進口與中油天然氣第三接收站的興建工程，直至公投做出決定；立法院應該召開臨時會，補正公投法中關於延緩公投法律上的疏漏，並討論增訂不在籍投票等作法。

民眾黨與時代力量均肯定延期公投決定，民眾黨團總召邱臣遠邱還主張立院應盡速開臨時會，推動公投法修法與不在籍投票立法；時代力量黨主席陳椒華也支持推動不在籍投票與建置電子投票系統，對於是否開臨時會則持開放態度。

重啟核四公投領銜人黃士修說，四項公投延期投票，蔡政府可避免疫苗民怨的報復性投票，也有更多時間砸資源宣傳，期望能將讓公投結果翻盤；對四項公投領銜人而言，則不用擔心三級警戒下投票率太低導致公投被封殺。不過，12月18日難保不會再有疫情，推動不在籍投票仍是當務之急。