8月28日→12月18日 珍愛藻礁等4大公投案因疫延期

中選會宣布珍愛藻礁等四大公投延至12月18日投票。圖為70萬3504份珍愛藻礁公投連署書送入中選會。（本報資料照片）

中選會主委李進勇昨天宣布，原定8月28日舉行的重啟核四等四大公投 ，因受疫情 影響，延至12月18日投票 。他說，公投延期是基於五大理由，特別是許多媒體報導與研究顯示，國外各種節慶活動人流群聚後，往往引發疫情升溫，鑑於公投日為全國近期最大規模人流移動與群聚活動，值此疫情蔓延之際，宜避免因群聚造成疫情爆發的嚴重後果。

中選會昨天召開委員會議決議，原定8月28日舉行全國性公民投票案第17案至第20案（重啟核四、珍愛藻礁、反萊豬、公投綁大選）投票，因受疫情影響，改定於12月18日辦理，投票時間上午8時起到下午4時為止。

國民黨主席江啟臣說，公投延後投票，行政院也應即暫緩開放美國萊豬進口與中油天然氣第三接收站興建工程，直至公投做決定；立法院應即開臨時會，補正公投法中關於延緩公投的法律疏漏，討論增訂不在籍投票相關作法。

李進勇對於年底公投是否實施不在籍投票表示，已將公民投票不在籍投票法草案送到行政院審查中，希望送到立法院之後能獲得支持，立法院若三讀通過，中選會就會依法執行。

李進勇表示，公投當天有超過1980萬投票權人將於遍布1萬7479個投票所，選務機關所招募的投開票所工作人員近27萬人，除了需要動員相當人力之外，選務工作繁瑣，也需相當時間籌備辦理。

李進勇表示，中選會也向指揮中心徵詢意見，指揮中心表示，依國際疫情狀況，於疫苗覆蓋率不足、未嚴格管制下，重要節日或大型活動均會造成人口流動增加、民眾防疫遵從度下降，提高社區傳播風險，加上傳播力較高之變異株陸續出現，即使原本受控制疫情，仍有很大機率會再度快速升溫。

李進勇說，地方政府及地方選委會對於如期或延期舉行意見不一，不過多數人支持由中選會參考指揮中心的防疫規範及意見決定；昨天11位委員到齊，一致同意公投延期，委員們認為延期理由符合法律規定。

中選會表示，公投將於11月8日公告投票所設置地點，11月13日至12月11日辦理公民投票案意見發表會，12月24日前審定並公告公民投票結果。