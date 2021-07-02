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新聞眼／公投辦不辦3劇本 不脫政治考量

記者 蔡晉宇
藻礁公投領銜人潘忠政。（本報資料照片）
藻礁公投領銜人潘忠政。（本報資料照片）

中選會2日將開會討論8月28日公投是否如期舉行，無論從法令、當前疫情、病毒變種、疫苗接種率、國人安全、選務風險及一旦發生不可預期事件的嚴重後果，做為一個負責任的政府，八二八公投沒有不延期舉辦的可能，縱有再多政治算計，執政黨也不能將國人健康當祭品。

八二八公投是否延期，中選會6月18日臨時委員會議，內部就已做出完整評估報告，2日開會前，執政當局已做出政治判斷，預估會議很快就有定論，黨政高層直言，做為負責任的政府，八二八公投一定會延。

民進黨秘書長林錫耀本周中常會已言明，對面公投，民進黨勢必一戰，沒有迴避空間。正面對壘情況下，民進黨內部已有延期與不延期的兩套沙盤推演。

綠營認為，公投不延期最大的好處是投票率勢必降低，可望因投票率未達門檻而輕騎過關。中選會內部評估報告也明白指出，在疫情下進行的選舉，投票率平均下降10%，以去年罷免案的平均四成投票率計算，減少一成，當然有利封殺公投，但若做出如此政治決定，疫情當前下，也等於冒政治自殺風險。

民進黨內部分析，若公投延期，最大優勢是能「用時間換取空間」，尤其在台美TIFA復談利多加持下，最棘手的萊豬議題可望產生化學變化，加上藻礁議題亦有反轉趨勢，欠缺的只剩時間醞釀，若延後舉辦，可說是給了執政黨再一次「補考」機會。但風險就在於延後屆時會不會有新狀況產生，甚至變得比當前更不好處理。

中選會號稱獨立機關，但從「罷韓」與「罷捷」所發出的新聞稿數量懸殊差異，就顯示中選會的決議始終離不開政治。2日會議結論若決定延期舉辦，接下來公投要延到什麼時候舉辦，是年底還是明年初，也脫不開政治考量，可以肯定的是絕不可能與明年底的地方首長選舉合併舉行，公投舉辦的時間點及朝野攻防，將進入延長賽。

公投是人民直接參與政治的展現，中選會所做的評估唯有少點政治算計，公投真諦才得以實踐，但無論延或不延，執政當局的政治及政權算計，從來也不曾少過。

公投 投票 民進黨

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