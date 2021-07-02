釀玉山大火 NCC專委喬建中竟傳高升

玉山八通關林地大火後現地照片。（圖：林務局提供）

國家通訊委員會（NCC）專門委員喬建中5月間引發玉山大火，引來全民撻伐，NCC第一時間宣稱將其調離現職，但遭內部員工爆料，喬建中近日將高升主委室，NCC高層擺明偏袒喬建中。

台北中國 時報報導，玉山國家公園八通關杜鵑營地附近5月16日發生森林大火，罪魁禍首是NCC專門委員喬建中，他不僅在雙北三級警戒後跑去玩，知道釀出大禍後，還在登山社團淡定回應「是我踢倒爐火」、「趕快下雨就好」，事不關己模樣引發全民公憤。

NCC第一時間表示，案件已經移送檢察機關依法偵辦，也會調整喬建中職務。不過有NCC內部員工爆料，NCC對外的這些說詞都是推託之詞，因為喬建中不只占了法務處的缺，還以「支援」名義協助祕書室業務，近日又傳出要高升主委室，再以主委室的角色支援法務處，等於用一堆占缺、支援的障眼法在護短，真相是從未實質調離原職。

NCC發言人翁柏宗證實，喬建中原職是法務處11職等專門委員，調離現職至會本部擔任同職等簡任視察，繼續支援祕書室。

這名員工直言，NCC諸多業務未來都將畫入數位發展部，組改前人心惶惶，但高層擺明偏袒喬建中，才會幫其量身訂做一連串「假調動」。

本報系聯合報報導，玉山林火延燒12日才熄滅，總計燒掉72公頃林地，除了林務局投入救災，空勤總隊、消防局等總計動員陸空960人次，再加上林木及生態損害，耗費成本巨大。林務局將對NCC專門委員喬建中等五名肇事者求償，具體金額仍待估算。