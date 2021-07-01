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新聞評論／混打或解疫苗荒 官員防疫腦袋要更新

聯合報社論
屏東縣2日和3日將展開第2波的疫苗注射，縣府1日表示，屏東疫苗使用率95.7%全台第一。（圖：屏東縣政府提供）
屏東縣2日和3日將展開第2波的疫苗注射，縣府1日表示，屏東疫苗使用率95.7%全台第一。（圖：屏東縣政府提供）

秘魯祖孫返台居家隔離，意外在台灣尾的枋山引發印度變種病毒Delta群聚感染。由於不同患者在確診前陸續就醫看診，造成一對枋寮老農夫婦也受感染，迄未查出感染源。仔細檢視這次Delta病毒的傳播過程，從秘魯祖孫入境到枋山爆發社區疫情，中央與地方許多該做的隔離防範都未依SOP進行，導致事後的補救耗事費時，也使得疫情外溢。

更糟的是，最近中央與地方對防疫作為逐漸出現不同聲調。因應Delta入侵，指揮中心宣布針對「高風險七國」旅客進行入境普篩；但地方首長不分藍綠均認為應對所有入境者進行全面普篩，以免再有漏網之魚。可見，陳時中的指揮權威已受到懷疑與挑戰。對於三級警戒能否於7月12日降級解封，陳時中宣稱正在準備相關「指引」；但台北市已率先宣布若干夜市有條件解封，並開放龍山寺地下街復業，新北市亦准許若干夜市可以經營外帶。這些不同調的作為，顯示地方首長試圖在防疫與保持基層經濟活力之間求取平衡；這是否會影響防疫效果，仍有待觀察。

Delta病毒的傳染力，比英國變種病毒高出六成，主要是它可以閃避人體免疫系統的攻擊。由於這樣的特性，使得第一波疫苗的效能受到了減損；世衛組織已警示，有些疫苗必須打到第三劑才有足夠保護力。此外，一些疫苗藥廠也針對不同變種病毒的特性，著手研發改良版疫苗。簡言之，對疫苗採購不足、又可能對國產疫苗「放水」的台灣而言，Delta當然是一大挑戰。原因是，要靠本土民粹打敗病毒，其實是癡人說夢，政府不能拿人民的性命開玩笑。

病毒不斷突變，對各國疫苗策略構成挑戰，對台灣尤其如此。如果單一疫苗兩劑的對策不足以應付頻繁變種的病毒，我們除了加速預訂第二代疫苗，或利用國際疫苗代工的機會提高供給量，是否應採取不同疫苗混打的措施以提高免疫效力，也是必須思考的方向，至少這是全球關注的議題。

疫苗混打在歐洲相對普遍，主要是英國AZ疫苗一開始有血栓副作用之困擾，科學界因而發想藉由混打減少血栓機率，利用不同疫苗刺激免疫的不同設計，強化人體免疫反應。亦即，第一劑施打腺病毒載體的AZ之後，隔一段時間施打mRNA技術的輝瑞或莫德納，目前為止成效相當正面。德國總理梅克爾先前示範接種的兩劑，就是AZ加莫德納；但美國迄今仍不鼓勵混打。

過去科學界對抗伊波拉、流感、愛滋病時，都曾祭出混打策略。面對新冠的混打，先在英國進行實驗，結果發現可以產生更高的抗體，且在中和病毒作用的表現較佳。美國、德國、西班牙相繼實驗，也得到不錯的報告。可能需要混打疫苗的第二種情況，則是像台灣這樣疫苗數量不足或取得相對不穩定的國家；民眾在接種第一劑後，因沒有足夠的相同疫苗進來，有人可能必須施打不同廠牌的疫苗。儘管指揮中心不主張疫苗混打，但台灣目前疫苗供應嚴重不足，民眾搶打「殘劑」都要擠破頭，未來若容許一定程度的混打，或許是有助紓解疫苗荒的一個選項。台灣醫界人士不少人第一劑已打過AZ，也支持第二劑改打莫德納，以取得更佳保護力。這點指揮中心應該認真研究一下。

政府當前抗疫要務，應盡速取得足夠、安全、有效的疫苗。面對變種病毒，除及早部署第二代疫苗外，疫苗該不該混打、如何混打，指揮中心必須做好審慎研究與相關準備。防疫是持久戰，情勢在變，官員腦袋也要更新。

疫苗 台灣 變種病毒

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