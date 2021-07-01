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民眾搶打殘劑 馬英九點名蔡、蘇：不慚愧嗎？

台灣新聞組╱台北1日電
台中市日前開放殘劑預約，1.9萬人要搶不到400劑。(記者黃仲裕／攝影)
台中市日前開放殘劑預約，1.9萬人要搶不到400劑。(記者黃仲裕／攝影)

新冠肺炎疫情蔓延，前總統馬英九昨天說，疫苗不夠，經濟看不到復甦，人民都快過不下去了，「蔡總統、蘇院長，你們不慚愧嗎？」

馬英九表示，政府承諾多少次要給人民充足的疫苗，都是看得到摸不到，曾幾何時台灣人還要去搶疫苗殘劑？他呼籲監察院、金管會介入調查，還原造成防疫破口的真相，釐清政府法律與行政責任，否則怎對得起600多條無辜的人命？

台中市6月30日開放預約施打殘劑，造成民眾瘋搶，但在1萬9935人預約成功之中，最後成功施打數僅21人，成功率為0.11％。台中市新聞局長黃國瑋表示，為避免浪費預約時間與人力成本，又造成預約民眾失望，「決定停止殘劑預約」。

國民黨主席江啟臣表示，隨著疫苗問世，多數國家已經由防堵疫情，轉化為提高疫苗施打率，朝國境開放作為努力方向，但是台灣政府不論防疫或疫苗政策、甚至後疫情布局，都還是停留在舊思維，沒有換上新的腦袋，「沒跟上國際防疫趨勢、擋不住變種病毒，卻擋住了疫苗的進口」。

國民黨立院黨團質疑，台灣不僅染疫確診死亡率是世界平均值兩倍，施打AZ疫苗死亡率還居世界之冠，中央流行疫情指揮中心至今未說明原因，難道老百姓每天蒙著頭續打？黨團書記長鄭麗文表示，現在民間流傳「注了也死，沒注也死」，市井小民的恐慌焦慮不是蘇貞昌與蔡英文可理解，「這每條都是人命」。

國民黨前主席朱立倫也表示，從民眾角度看，民進黨政府的疫苗政策就是「慢慢慢、拖拖拖」，採購、到貨、施打特別慢；看到國產疫苗又研發落後，已不訝異。

疫苗 疫情 台灣

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