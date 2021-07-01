中天上訴抗罰贏NCC…藍轟蔡政府關中天挺港蘋雙標

國民黨革實院長羅智強批評蔡政府「左手關中天，右手撐港蘋」，根本是雙標。(本報資料照片)

中天電視2019年因報導一則「三市長合體，天空出現鳳凰展翅雲」新聞遭NCC裁罰，台北高等行政法院審理後發現，NCC諮詢會議中，有12人認為不違法，但NCC僅依另外4名委員意見決議開罰，涉嫌少數暴力，認定中天上訴有理，發回更審。

國民黨 革實院長羅智強批評蔡政府，香港蘋果日報被迫停刊，蔡總統就在臉書發文挺港蘋，蔡政府「左手關中天，右手撐港蘋」，中國 時報報導，蔡英文與民進黨的無恥與雙標，令人嘆為觀止。

報導指出，羅智強說，這證實蔡政府的政治操作、布局套殺，斧鑿斑斑，臭不可聞。文化大學新聞系教授莊伯仲表示，NCC採用少數意見，根本不尊重多數諮詢委員，是浪費國家資源。

羅智強說，回頭看看，當初NCC對中天不予換照的理由其中之一，就是中天遭裁罰的次數與金額過高，當時外界即質疑行政院長蘇貞昌先撤換堅守獨立機關立場的NCC主委詹婷怡，再安排親信接手主委，以行政手段大量累積中天裁罰次數與金額，營造撤照有理的正當性，最後由總統府安排親信學者出任NCC委員，讓特定立場學者專家主導撤照。

立委李貴敏也指出，NCC審查中天換照時就引起相當多爭議，NCC當時還臨時改評分規則，把配分比例調整，即便NCC有行政裁量權，但這樣的作法已等同「濫用行政裁量權」；NCC沒說明為何只取其中4人的建議，也沒說明該則新聞哪裡「致生損害公共利益」，這種做法是濫用行政裁量權來箝制言論自由，所幸司法仍能制衡行政權。

莊伯仲查閱近年NCC相關民調 ，結果普遍認為NCC受政治力干預，喪失公正性，已背離獨立機關角色。

NCC發言人翁柏宗說，節目廣告外部諮詢會議的決議主要是提供建議和參考，決定權主要還是在NCC委員會，NCC的裁罰沒有問題，過去也發生過外審會建議要罰，但NCC委員會決議不罰。