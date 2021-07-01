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周玉蔻放話炸綠黨部 柯文哲酸：尾巴搖狗妄想影響決策

台灣新聞組╱台北1日電
周玉蔻在廣播節目要求民進黨與「館長」切斷關係，放話否則「炸掉你中央黨部」。(記者林俊良╱攝影)
周玉蔻在廣播節目要求民進黨與「館長」切斷關係，放話否則「炸掉你中央黨部」。(記者林俊良╱攝影)

媒體人周玉蔻前天主持「寶島聯播網」廣播節目時，要求民進黨與「館長」陳之漢切斷關係，放話否則「炸掉你中央黨部」；陳之漢前晚也反嗆，「警政署不用辦她嗎？」北市警方認為有必要釐清，已行文「寶島聯播網」提供原始資料，後續報檢方指揮調查。

台北市長柯文哲昨大酸民進黨，「狗搖尾巴，後來尾巴搖狗，即使尾巴剁下來，自己都會搖」，政府收買名嘴帶風向，結果名嘴膨脹到影響決策，想切割都無法控制；疫情期間還滿腦子搞政治動作，看起來真的很討厭。

柯還說，「怎麼會放任一個人，比疫情指揮中心更早宣布政府要公布的資料？」

警方表示，網路有周玉蔻相關發言影片，仍須認定原檔言論內容；由於民進黨中央黨部及寶島聯播網總部皆在中正區，全案由中正一分局主責，市刑大科偵隊協助。初步看來，揚言「炸黨部」等言論，恐涉及恐嚇危害公眾安全罪。

館長6月23日在直播砲轟周玉蔻是「超級大綠蛆」，直指她是「民進黨打手」、「不敢得罪自己的派系」，還質問周敢不敢嗆民進黨立委范雲？27日再要求民進黨管好側翼，「用狗鍊栓好」。

周玉蔻回嗆「什麼屁館長」，「他今天之所以這麼狂妄，還不是蔡英文總統網路經營團隊把他做大的」，現在才那麼囂張；她還點名民進黨副秘書長林鶴明、林飛帆搞網路的這些人，「今天開始不跟館長切斷關係，我到你們中央黨部，炸掉你中央黨部」。

周玉蔻還揚言，「你們在選舉的時候，誰再敢跟他去來往，林飛帆、林鶴明寫案子要去上他節目，要去蹭他聲量的話，你小心，我就把你殺到底，我有一個綽號叫周小刀，將來你們民進黨亂搞，我就變周大刀，懂嗎？疫情指揮中心幹的好事，難道我不知道嗎？」

陳之漢前晚直播回酸，「妳一定要炸哦！」「警政署不用辦她嗎？」民主社會有自由言論，但如果不看發言者，還以為周玉蔻言論出自威權時代國民黨的哪個官員；周的說法像小學生，只准某人跟自己好、不准跟別人好，「妳幾歲了？心胸要寬大一點嘛」。

民進黨 疫情 國民黨

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