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黑白集／缺電還關電廠 走鋼索的蔡政府

黑白集
蔡英文把核二廠一號機提前除役，再惹議。（本報資料照片）
蔡英文把核二廠一號機提前除役，再惹議。（本報資料照片）

蔡政府的一大癖好，是喜歡走鋼索。台灣疫苗不足，它寧讓民眾搶打成一團，也絕不讓民間捐贈的疫苗進來得太容易。本土疫情嚴重，它仍緊緊管制藥品和篩劑，就是怕人民太方便。台灣5月才兩度大跳電，政府卻把核二廠一號機提前除役，毫不擔心缺電危機重演。

這種時刻，所有大官從蔡總統、蘇院長到經濟部長都裝作若無其事，只派台電的小咖出來保證說，「7、8月供電沒有問題」。你看，這種只有兩個月效期的「保證」，真虧台電還說得出口。請問，就算7、8月沒事，那麼以後其他漫長的日子，關電廠政府都不用負責了嗎？

這幾年，台電已失去了自己的專業地位，它連收購風電的不平等合約都簽得下去，信用掃地是必然的。說穿了，寧可讓台灣缺電，也要把合格及安全的核電廠提前關掉，始作俑者其實是蔡總統和其冒進的「非核家園」政策。因此，要保證提前讓核二廠一號機除役不會帶來缺電風險，得要蔡英文本人出來親口承諾才行。

蔡英文是不怕走鋼索的，她可能也不太在乎承諾。一則，她有很好的文青團隊，不時寫講稿讓她政策急轉彎避開責任；二則，萬一走鋼索不慎掉了下來，她總會被接住，真正倒楣的都是百姓。最近，疫苗從國產萬歲到喊暫停，不就是這麼演的？

台灣 疫苗 蔡英文

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