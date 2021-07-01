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828公投延不延 4領銜人要求中選會本周決定

台灣新聞組／台北1日電
828公投是否因疫情延後投票，江啟臣（左二）等領銜人要求中選會本周要決定。（本報資料照片）
828公投是否因疫情延後投票，江啟臣（左二）等領銜人要求中選會本周要決定。（本報資料照片）

中選會明天討論828公投是否因疫情延後投票，朝野都表示尊重中選會決議。「公投綁大選」、「反萊豬」、「珍愛藻礁」及「重啟核四」等四大公投領銜人江啟臣、林為洲、潘忠政、黃士修，今天將發表「共同聲明」，要求中選會無論延不延期，都要在本周做出決定。

據了解，四大公投領銜人本周為此事開會討論和溝通，認為如果不延期，在疫情之下，中選會必須提早規畫和說明防疫措施；若要延期，要延到何時，日期也必須提前告知，以利未來配合相關作業流程。

民進黨秘書長林錫耀昨在中執會指出，不管中選會最後怎麼決定，公投還是無可避免，請黨公職協助疫情、疫苗及紓困的宣導。

國民黨公投小組召集人林為洲表示，當前防疫優先，依中央流行疫情指揮中心規定。公投舉辦前還要舉辦正反方辯論，也還有選務工作訓練等前置作業要準備。他推算，若延期投票，應參考疫苗施打覆蓋率情形，粗估延至11、12月是較合理規畫。

民眾黨團總召邱臣遠表示，目前社會仍在防疫警戒中，壓縮了公投議題的討論空間，應該延後辦理；時代力量黨團副總召陳椒華表示，是否支持延期，黨團仍在討論。

不過現行公投法第23條規定，公投日定於8月第4個星期六舉行，由於條文「訂死」，引發延期是否於法有據的爭議。

中選會則表示，公投可延期的法源依據是準用「公職人員選罷法」相關規定。朝野多數立委對此並無意見，也有學者認為，中選會今年2月9日已頒布1個行政命令「全國性公民投票投票日前或投開票當日發生天災或其他不可抗力情事處理注意事項」，形式上相關法制作業已經完備。

公投 疫情 投票

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