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黑白集╱不接種等國產 誰綁架總統的手臂？

黑白集
蔡英文總統至今仍未打疫苗，讓政府官員先接種。(本報資料照片)
蔡英文總統至今仍未打疫苗，讓政府官員先接種。(本報資料照片)

在爭議聲浪中，衛福部決定延後國產疫苗緊急授權審查。總統府則傳出，因外援疫苗充裕，國貨不急7月開打，蔡總統的接種秀要延後。蔡英文的手臂還被綁在國產疫苗上，但聯亞試驗主持人黃高彬則坦言，已接種莫德納。他說，因擔任中部疫情指揮官，常深入虎穴，有施打必要。

黃高彬屬一線防疫人員，聯亞二期解盲前，彰醫和國軍台中總醫院爆發院內感染，他與醫護人員接種莫德納疫苗。在抗疫大局與代言民間計畫間，他的取捨可受公評；對比之下，總統則過於自輕「領導人的臂膀」。

歐美元首的臂膀承擔抗疫重責，拜登為加強美國人民接種意願，率先挨針，打了德國BNT。德、義總理及韓國總統則是依齡序施打，並選擇有血栓疑慮、後經科學釋疑的AZ疫苗，以行動鼓勵人民。他們的選擇首重防疫，而非政治紅利，更不標榜「挺國產」渲染疫苗民粹。

和蔡總統有志一同的，是俄國總統普亭。但俄國只提供略去三期試驗的國產疫苗，俄國人民缺乏信心，接種率極低。可見，政治正確反有礙抗疫。

百姓為了討活路，只能爭殘劑自保。總統在重重衛護下，不僅讓政府官員先接種，自己從容挺國產拖著不打針，甚至拖延民間外購。人命關天，如此不接地氣。誰綁著她的手臂呢？不過是黨私障目吧！

疫苗 俄國 聯亞

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