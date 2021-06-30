買疫苗得「再等等」 慈濟：救人的事不能等

慈濟證嚴法師（左）26日與蔡英文總統視訊，蔡英文保證政府會積極處理捐贈疫苗，但疫情指揮中心指揮官陳時中卻要慈濟讓台積電、鴻海先買疫苗。(圖：慈濟基金會提供)

台積電 、鴻海 自購捐贈500萬劑BNT疫苗 ，指揮中心指揮官陳時中昨表示，目前雙方洽購進度都很滿意，接下來由鴻海、台積電與廠商做採購談判，不過，「買疫苗不是上街買菜，有很多相關程序要進行和談判。」

至於慈濟部分，陳時中表示，前天慈濟代表拜會指揮中心，討論細節，他知道慈濟基金會也很急，更感謝慈濟「為善不落人後的心」，但強調依照原來的步驟，先讓前兩家公司先做，若不同團體洽購，擔心進行不順暢，「先路走清楚，慈濟接著做會比較快，仍很歡迎慈濟參加，後續會做出最好安排」。

台積電昨天低調回應表示，目前採購疫苗進展一切順利，謝謝政府及相關單位支持，由於後續採購還需要各方單位協助，台積電會繼續努力。

永齡基金會執行長劉宥彤表示，一切過程正在推進中，有新的進度再對外說明。在鴻海創辦人郭台銘與鴻海董事長劉揚偉攜手之下，鴻海將跟永齡基金會合資，共同進口500萬劑BNT疫苗，並捐贈給政府，郭台銘也正持續努力中，並深切知道國人的期盼。

指揮中心希望慈濟再等一等，不過，花蓮慈濟醫院院長林欣榮則說，「疫苗不怕太多，買疫苗當然愈快愈好，救人的事不能等。」林欣榮說，「部長是好人啦，猜他可能這批先搞定，下批再來」，部長應該有他的苦衷、困難，「畢竟疫苗是國家防疫物資，除了商業行為，還牽涉到政治，可能加減有影響，政府有他的困難度」。

本報系聯合報評論指出，對於民間機構採購疫苗，指揮中心似乎見招拆招，話講得漂亮，但總給人故意卡關的印象。買疫苗確實不是上街買菜，但政府應扮演協助的角色，盡快提供採購必要文件、政府授權證明，怎會以先處理鴻海、台積電為由，卡住慈濟救民之心。

評論說，Delta變種病毒來勢洶洶，台灣疫苗覆蓋率遠低其他國家，政府理應高舉雙手歡迎企業及團體捐贈疫苗，但近幾個月來，陳時中說多次「買太多很困擾」，現在連慈濟都被穿上小鞋，連總統出面都沒用，可見指揮中心的權威有多大。