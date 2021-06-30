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國產疫苗闖關EUA 民眾黨籲陳建仁懸崖勒馬

台灣新聞組╱台北30日電
前副總統陳建仁(右)表示應盡早給予國產疫苗緊急使用授權，以期盡快提升疫苗涵蓋率。(本報資料照片)
前副總統陳建仁(右)表示應盡早給予國產疫苗緊急使用授權，以期盡快提升疫苗涵蓋率。(本報資料照片)

國產疫苗即將進行緊急使用授權（EUA）審查，日前卻傳出支持「免疫橋接」的學者大舉進駐專家會議，其中三人是來自前副總統陳建仁相關的國衛院系統。民眾黨昨在臉書表示，陳在2017年手繪「懸崖勒馬」圖，形容退撫基金出現破產危機，「如今要用這張圖奉還給陳前副總統，請您懸崖勒馬，救救快被民進黨搞垮的國產疫苗」。

但陳建仁昨天仍表示，求人不如求己，各國都積極推動疫苗的自主研發量產，並在第二期臨床試驗確認有效性和安全性後，為了考慮緊急時效性，都在第三期臨床試驗進行中，就給予緊急使用授權，以期盡快提升疫苗涵蓋率，與病毒的變異進行時間競賽，「愈早普及疫苗接種，愈能遏阻病毒的散播，也愈能降低新變異株發生的機會」。

民眾黨則表示，許多醫學專家都要求將國產疫苗視為「戰備疫苗」，給予足夠時間研發，但蔡政府執意扶植為主打疫苗，又用各種手段「揠苗助長」，應積極外購，才能給予國產疫苗足夠的時間與空間。

而國產疫苗EUA最近又傳出有利益衝突之嫌。由於食藥署要求國產疫苗廠必須和AZ疫苗PK，並由中研院生醫所研究員林宜玲實驗室、負責比對中和抗體效價，但卻傳出林宜玲曾在高端疫苗的一篇國際期刊中列名「通訊作者」，而被認為有利益衝突。

食藥組副組長吳明美昨日說明：首先，林宜玲所主持的實驗室，是台灣少數通過認證資格的P3實驗室，過去不只接受不只一家廠商委託進行檢驗，這次國產疫苗與AZ疫苗進行中和抗體的比較，也是依照正規流程負責檢驗工作。

另一方面，吳明美強調，國產疫苗到了最後審查是否通過EUA時，食藥署並不會讓林宜玲參與具有決策的專家審查會議。

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