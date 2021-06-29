新聞評論／Delta病毒已攻破城牆 陳時中還在撿石頭

新冠肺炎印度變種病毒株（Delta）來勢洶洶，中央流行疫情指揮中心日前宣布，入境者及新冠肺炎確診個案的親密接觸者，需在居家隔離及檢疫期滿前一日進行普篩。(記者鄭超文／攝影)

印度變種病毒Delta正式入侵台灣 。這個已經攻陷80多國的變種病毒來勢洶洶，台灣被迅速攻破城牆一點也不令人意外。Delta之所以能長驅直入，癥結在於指揮中心防堵只做半套，導致病毒不知不覺長驅直入台灣尾，在鄉間迅速擴散。面對勢不可擋的變種病毒，政府的疫苗 接種及採購策略都明顯落後，看來全台只能繼續陪指揮中心坐困圍城。

台灣這起Delta病毒 的感染源，起自一對6月6日從秘魯返台的祖孫，遠赴屏東枋山居家隔離。他們入境時雖持有核酸檢測陰性證明，但隔離期間即出現症狀，於14日確診。因隔離措施未真正落實，他們意外在居檢期間傳染給鄰居，從而擴大傳染給計程車司機及其親友，可能再從枋寮醫院傳染給鄰鄉果農。要命的是，指揮中心遲至25日才確認祖孫感染Delta病毒，其後十多人被陸續證實感染相同病毒株，總統故鄉遂成了Delta入侵破口。

可見問題出在兩大關鍵：一是政府未對入境者普篩，二是對高風險區域返台民眾亦未採取集中隔離檢疫，而任其自行返家隔離。邊防措施如此鬆散，也難怪Delta能長驅直入，直抵台灣最南端。5月前，蔡政府曾自詡為「防疫資優生」，它無非是勝在邊境防堵。但成也邊防、敗也邊防，蔡政府因「3+11」的破口放入英國變種病毒Alpha，導致防疫城池全面潰敗，也讓蔡政府各種防疫部署怠忽、滯後的失能窘態暴露無遺，從而引發滔天民怨。

Alpha病毒肆虐全台的慘痛，顯未讓陳時中得到教訓，他依舊惜篩如金，並又一次栽在邊防。面對傳染性更強的Delta病毒，指揮中心前無防備、後無整備；台灣如今每天入境的人數已跌破千人，指揮中心依然無意實施入境普篩。試想，指揮中心若及早採取入境普篩及集中檢疫，或可將Delta病毒阻絕於境外，避免新一波的傳播疫情。災難，可謂源自一意孤行的邊防。

更離譜的是，秘魯祖孫14日即已確診，但指揮中心卻一直到十天後外界質疑是否秘魯變種Lambda病毒，才加速進行基因定序，最後在25日確認為Delta病毒。同日，才宣布針對七個高風險國家入境者採入境普篩及集中檢疫。這樣的強度其實遠遠不夠；多位公衛學者及新北市長侯友宜都疾呼，應對入境者一律普篩，才能將病毒阻絕於境外。但指揮中心保持一貫的專斷，不為所動，不怕在同一個地方多跌幾回。

Delta病毒傳染力比Alpha高六成，除了防堵，疫苗是根本解方。各國早已展開更前瞻的疫苗布局，包括研發新一代疫苗，以及加大採購力道或調整接種策略。英美、以色列這些接種率在前段班的國家都無法抵擋Delta肆虐，已著手接種第三劑的準備，或增加採購對變種病毒更具防護力的次世代疫苗及治療新冠肺炎的藥物，即連亞洲鄰國近日也加緊採購防禦力更優的BNT疫苗，以對抗Delta病毒。

反觀台灣，先前因一連串疫苗採購及發展政策錯誤，迄今還在四處張羅疫苗。雖有美日等國的援贈，但因疫苗到貨充滿不確定性，連應急都左支右絀，遑論未做三期臨床試驗的國產疫苗。面對這場與病毒賽跑的競爭，專家呼籲應調整接種策略，從「拚一劑覆蓋率六成」改為「盡速完成兩劑接種率至三成」，以提高整體防護力。然而指揮中心目前連收拾眼前危機都左支右絀，哪有心力從事未來的布局？

敵人已攻破城牆，陳時中帶領的團隊卻還在撿石頭構築防禦工事。問題是，台灣的人命和經濟活力，如何禁得起這些無能官僚的龜速消磨？