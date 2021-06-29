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疫苗充足 佛奇：美國人可能不需要打AZ

黑白集／別再獵巫…這回換屏東喊話了

黑白集
Delta變異株進入台灣社區，屏東縣府對枋山鄉楓港、善餘兩村採加強版防疫措施。(記者劉學聖／攝影)
Delta變異株進入台灣社區，屏東縣府對枋山鄉楓港、善餘兩村採加強版防疫措施。(記者劉學聖／攝影)

Delta病毒現身屏東，台灣原本稍趨緩和的疫情又拉響警報。屏東縣長潘孟安喊話，請外界不要獵巫，別把屏東汙名化，「屏東土地不會長出病毒，天空不會降下病毒」。這番話讓人心有戚戚焉，只是來得有點晚。

這次疫情雙北是重災區，綠營上自中央政府，下至民代和網軍對雙北鋪天蓋地攻擊，彷彿是他們製造了病毒。北市議員苗博雅抨擊「全台陪雙北坐牢」，側翼立馬跟進；衛福部次長石崇良指「萬華是疫情破口」，親綠媒體乾脆喊「萬華病毒」。誰在獵巫，誰在汙名化，顯而易見。

綠營如此做，一則要凸顯「綠營縣市做得比較好」，除不斷強調「+0」，還把確診者往外推；二則為轉移蔡政府防疫荒腔走板的焦點。高雄暴增社區感染，陳其邁旋將責任推給「新北疫調不確實」，即是例證。

疫情當然不會從天而降，都有軌跡可循。這次本土大爆發，破口起於機師防疫「3+11」之誤；結構因素則是蔡政府的自大自滿乃至輕忽、泛政治化，才讓疫情一發不可收拾。蔡政府能否正視問題，改正錯誤，才是關鍵。

高雄、屏東出現疫情後，「陪雙北坐牢」論調頓時銷聲匿跡，這是血淚堆出的教訓。蔡政府必須認清「病毒傳播不分顏色」，力行「同島一命」，否則這場災禍難有盡頭。

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