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疫苗充足 佛奇：美國人可能不需要打AZ

親綠民調 最適合的總統人選 侯友宜首度超越賴清德

記者張睿廷／台北29日電
鎮新北市長侯友宜（右起）、副總統賴清德（左）。（本報資料照片）
鎮新北市長侯友宜（右起）、副總統賴清德（左）。（本報資料照片）

疫情嚴峻，雙北與中央多次隔空交火，新北市長侯友宜屢遭綠營圍攻，但根據親綠的美麗島最新民調顯示，侯友宜支持度仍達72.4%，比疫情前還增加0.3個百分點，且在最適合擔任下屆總統候選中也首次超越賴清德。市府內部人士透露，侯友宜近期被黑成這樣，民調仍上升，代表民眾仍相當肯定新北防疫作為。

疫情約從5月初爆發，雙北在5月中實施三級警戒，隨後為了篩檢站、疫苗、防疫旅館、集中檢疫所等相關議題與中央多次交火，藍綠兩邊網路站也打得火熱，當時傳出綠營要拉柯打侯，使得侯友宜成為綠營集體圍攻的對象，逼得侯友宜不得不透過電話要求蔡英文總統管管底下的人。

結果，美麗島最新民調顯示，侯友宜在6月的信任指數達到72.4%，不信任指數僅有11.4%，在信任指數上遙遙領先第二名賴清德的59.2%以及鄭文燦的58%、柯文哲55.9%、朱立倫54.7%、蔡英文的47%。

另外，在誰最適合擔任下屆總統的民調中，侯友宜以22.3%居首、賴清德21.8%居次，第三名則為柯文哲的17.8%。

新北市府高層指出，這份民調有兩個重點，其一是侯友宜就算被綠營、網友打成這樣，民眾支持度仍穩居高峰，代表大部分市民對侯友宜的防疫表現是相當滿意的。

市府高層透露，這份民調當中還有這個重點，就是侯友宜首次在「誰最適合擔任下屆總統中」超越賴清德，成為第一名，這再再顯示了侯友宜處理危機的能力已被人民看見。

侯友宜 民調 賴清德

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