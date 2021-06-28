新聞眼／請問蘇院長…監委行使職權查原委 何來不厚道？

台灣疫情連爆，疫苗不足，監委擬約詢陳時中。（記者劉學聖／攝影）

新冠肺炎疫情 延燒，近日又增加感染力更強的Delta病毒新變數，讓防疫 這一戰更加吃力。監委準備約詢中央流行疫情指揮官陳時中 ，昨天被行政院長蘇貞昌批為「不厚道」。監委固然該避免妨害防疫，但陳時中更須步步為營，因為疫情之後還有行政調查。

監委職司風憲，就是透過行使調查權整飭官箴，對涉及違法失職的官員提出糾彈。為因應新冠肺炎疫情，立法院通過立法規定「中央流行疫情指揮中心指揮官為防治控制疫情需要，得實施必要之應變處置或措施」，但是不表示指揮官的權力可不受節制；監委的調查，正是權力制衡的一環。

誠然，當中央已為防疫忙得焦頭爛額之際，監委若突然要約詢，難免被質疑「扯後腿」；但監院人士已澄清，會待疫情告一段落之後，不會在疫情緊繃期間約詢，應不致出現蘇揆口中「不厚道」、「不公平」等情況。

蘇貞昌「護中」心切，直指台灣去年防疫工作是世界最好，經濟發展第一，股票也上萬點，「不要這時候反過來苛責陳時中與防疫團隊」。但台灣人對於前階段防疫有功，並未虧待陳時中；倒是近幾個月來防疫出現破口，甚至死亡率偏高，監院難道不能調查原委？

諸如，「三加十一」決策，絕不會是陳時中一句「沒有會議紀錄」就能閃過；政府有無為了護航國產疫苗、刁難民間捐贈，也不會因為後來授權郭台銘及台積電就船過水無痕；更別提中央先是反對普篩，後來又肯定新北市長侯友宜的普篩做法，除了前倨後恭，有無人謀不臧？

監委的調查，不僅在追究責任，也為了下一次防疫，更是提醒在疫情中握有大權的人，一旦淪為權力的傲慢，疫情結束之後，還有行政調查等著你。