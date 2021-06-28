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民眾等不到疫苗 吳子嘉批陳時中：差勁的政務官

台灣新聞組／台北28日電
陳時中被美麗島電子報董事長吳子嘉指為「非常差勁的政務官」。（圖：中央流行疫情指揮中心提供）
陳時中被美麗島電子報董事長吳子嘉指為「非常差勁的政務官」。（圖：中央流行疫情指揮中心提供）

台灣本土疫情延燒、疫苗嚴重不足，加上Delta變種病毒入侵，人心惶惶。美麗島電子報董事長吳子嘉昨日痛批，「這個政府是無能政府，而且極為渾球的政府，陳時中是一個非常差勁的政務官。」作家楊照則表示，政府的疫苗施打政策已使「同島一命，團結抗疫」的口號變成諷刺，「搶先打好疫苗的人躲在黑箱中，將還沒打疫苗者的順序挪來挪去，喊著『團結』卻在殘酷地撕裂社會。」

吳子嘉昨日在電視政論節目「新聞大白話」砲火全開，他表示，台灣今天會有打疫苗殘劑、打特權疫苗這些事，正是因為疫情指揮中心指揮官陳時中無能，讓疫苗供應不足造成的，「陳時中不想辦法讓疫苗進來，而是搞一些跟疫苗無關的事情，害台灣民眾每天被嚇死，陷入極度恐慌當中。」

吳子嘉表示，台灣民眾搶打疫苗殘劑，「讓我們感覺自己是在第三世界國家」。「陳時中今天有沒有告訴大家，何時會有疫苗進來？完全沒有。」「該去找疫苗的人是陳時中，他卻不作任何交代，然後搞一些跟疫苗無關的事情，不把水龍頭源頭打開，反而是拚命把毛巾一直擰，看能不能擰出水來，這是有意義的事情嗎？」

吳子嘉指出，正是因為陳時中讓疫苗供應不足，才會發生疫苗偷打、特權疫苗、打殘劑的狀況，「今天來個Delta病毒、Alpha病毒，大家卻打不到疫苗，很多人不知道怎麼辦，就退而求其次找關係先打，甚至打殘劑變成國家議題，當變成國家議題時，代表這個國家無能。」吳子嘉直言，這個政府是一個無能，而且極為渾球的政府，陳時中是一個非常差勁的政務官，渾球的部長。

吳子嘉還說，陳時中幹了這個渾蛋事，結果是在考驗台灣人人性的脆弱，人性脆弱才使偷打事件頻傳，還有民進黨的議員能拿到特殊的個資，去攻擊國民黨的前立委黃昭順、張顯耀，而這些原始的惡，就是陳時中一個人幹出來的。

楊照嘆黑箱撕裂社會 同島一命成諷刺

楊照昨日在臉書發文，稱「從簡單民主標準很容易就看得出來，政府疫苗施打的政策，明顯使得「同島一命，團結抗疫」的口號變諷刺…由一群已經搶先打好疫苗的人，好整以暇地躲在不受監督的黑箱中，將還沒打疫苗的人自由心證『挪來挪去』。這樣做法實質的效果就使得能不能打到疫苗，成了『特權』。」

楊照表示，他譴責政府躲在因疫情而得到的專斷權力後面，繼續操弄疫苗政治，狂熱支持政府的人，一面喊著「團結抗疫」，卻積極攻擊台北市長柯文哲、新北市長侯友宜的地方政府，全然不覺其矛盾地做著破壞「團結」的事。

疫苗 陳時中 台灣

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