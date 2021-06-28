監委擬約詢陳時中 蘇貞昌：不厚道…不該反過來苛責

傳出監察院擬在不影響指揮中心運作下約談指揮官陳時中，行政院長蘇貞昌27日表示，這時不要反過來苛責衛福部長陳時中及防疫團隊。（圖：行政院提供）

監察院目前累計四件與疫情 相關的調查案，已有不只一組監委擬在不影響疫情指揮運作的前提下，約詢中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中 。不過，監院相關人士指出，約詢不會在疫情緊繃期間進行，會待疫情告一段落之後才約詢。

行政院長蘇貞昌昨天表示，這時不要反過來苛責陳時中與防疫 團隊，「相當不厚道也不公平」。蘇貞昌指出，台灣去年防疫工作是世界最好，經濟發展第一，股票也上萬點，當世界為疫情所苦，台灣人民卻過著正常生活；現在因為變種病毒肆虐，防疫有新衝擊，防疫團隊已夜以繼日努力，不要這時候反過來苛責陳時中與防疫團隊。他說尊重監察院職權的行使，但呼籲讓團隊可以全心全力工作；若真要約詢，政府基於職權會尊重、不會迴避，並會妥為說明。

陳時中昨被問到是否收到通知、是否感到委屈時表示，「監察院本於職權做相關事情，我們就尊重。」

對於蘇貞昌說法，相關查案監委昨天多低調以對，僅表示尊重。目前監院關於疫情本身的調查案主要有兩大案，包括監委浦忠成、蘇麗瓊針對「三加十一」決策過程似未見完備案；監委林郁容、王麗珍、蘇麗瓊及蕭自佑則針對疫苗整備及採購政策似有不周方向調查。

另有監委王幼玲、王美玉針對疫情下移工人權做調查。由於這波疫情讓萬華「阿公店」受矚目，監委林國明也著手調查萬華區阿公店茶藝室，長期實際營業項目與登記不符一案。

監院人士指出，約詢以不影響防疫為前提是共識，不會在近期疫情仍有變化之時就啟動，一切會以防疫團隊順利運作為第一優先；且監院查案不會有預設立場，沒有蘇貞昌所謂「苛責」的問題。

國民黨立院黨團總召費鴻泰表示，監院調查與否並不重要，關鍵是華航諾富特及「三加十一」政策導致防疫破口，已讓600多名民眾死亡，陳時中對此事應該要有態度。

民進黨立委王定宇則認為，尊重監察院調查，但擔心可能造成投鼠忌器，防疫體系不敢太過積極做決策，對防疫不利。