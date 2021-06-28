八字國罵登衛武營國家表演殿堂 網友：笑不出來

躍演音樂劇團發表音樂劇「勸世三姊妹」，內容大爆髒話。（取材自臉書）

音樂劇團「躍演」6月24日在粉絲專頁發表音樂劇「勸世三姊妹」的開場曲，內容因為大爆髒話、國罵，引發爭議。劇團解釋是配合劇情，並註明「輔15+，敬請留意周遭是否有小孩長輩」。網友不滿這樣的新台灣 人藝術 「我X恁祖嬤XXX」，竟然也能登上國家藝術音樂殿堂衛武營國家藝術文化中心表演廳？衛武營表示，「讀劇音樂會」的性質是「階段性呈現」，民眾的反映與建議，將是調整修正的重要參考。

躍演「勸世三姐妹」讀劇音樂會，4月11日曾在衛武營表演廳演出，售票訊息有註明「因劇情需要，演出中含有不雅字眼，建議七歲以上觀眾觀賞」。劇情中女主角因為父親欠下賭債拋妻棄子，她因此淪落去陪酒討生活，對父親充滿忿恨而大罵。

網友反應，看到這樣的演出，真的笑不出來、而且感到很不舒服。「我X你祖嬤XXX」竟然也能登上國家藝術音樂殿堂衛武營國家藝術文化中心表演廳，真的很難懂。

「勸世三姊妹」內容提到「雲林虎尾興中里」真的有這個地址，劇團已在臉書上道歉。導演 曾慧誠指出，大家看到的「勸世三姊妹」影片，是劇團於台北讀劇的片段呈現。當初創作時，故事背景設在虎尾又因為歌詞語韻聲調的關係，編劇作詞老師就選定了這個在他印象中小時候阿公家附近的地址，但劇團夥伴們沒有再次確認是否真有其地，而造成現在影響到該地人家的狀況，真的萬分抱歉。

有網友貼文指「勸世三姊妹」讀劇音樂會開場曲是在衛武營拍攝。衛武營表示，該影像為5月初劇團在台北華山劇場 非公開的排練錄影，其排練內容與4月11日於衛武營演出相同。對於作品中涉及他人隱私的不慎，歌詞提及的地址有實際住戶，衛武營未於4月演出時第一時間發現牽涉真實人事物，並請劇團修改內容，為此向受影響的居民致歉。衛武營日後會以更嚴謹的態度與各表演團隊共同規畫執行各式節目，謹慎確認真實人地事物的使用，積極避免造成社會大眾不必要的困擾。

衛武營表示， 躍演VMTheatre Company是致力發展中文音樂劇創作演出的劇團，從「本身文化」尋找貼近當代觀衆生活的寫實題材。《勸世三姊妹》在創發過程中，創作者對台灣傳統民間文化、常民生活進行大量田調，企圖於作品中深度呈現社會的多樣生活。「讀劇音樂會」的性質是「階段性呈現」，目的是透過演唱部分歌曲、朗誦劇本等，來探究對話、流動感與其他劇場元素是否需要調整，並從演後座談、評論等獲得意見回饋，以便作品在正式推出前能夠反覆修正。此次民眾的反應與建議，將是《勸世三姊妹》調整修正的重要參考。對於場館中舉辦的各項演出節目的展演形式，以尊重藝術創作自由為前提，給予藝術家最大的創作空間。