死亡、失蹤1200萬 白色恐怖調高賠償 總額約284億

行政院促轉會將威權時期受死刑、擊斃、刑求致死、緝捕致死或失蹤之賠償金額，每人調高至1200萬台幣。圖為白色恐怖景美紀念園區追思紀念會。（圖：文化部提供）

行政院促轉會報行政院擬定「威權統治時期國家不法行為被害者權利回復條例草案」，將威權統治時期受死刑、擊斃、刑求致死、緝捕致死或失蹤之賠償金額，每人調高至1200萬元（台幣，下同，約43萬美元），連同關押拘禁賠償，估算約需要236億元，加上「沒收財產返還」約48億元預算 ，總額達284億元。

過去政治犯關押最高賠償金額550萬元，死亡金額600萬元，僅差50萬元，促轉會原本草案提高死亡金額到1000萬元，北中南三場說明會後，再將金額提高到1200萬元。

在野立委也認同盡速立法討論。國民黨 立委林為洲說，很多受害者年事已高，行政院應盡快完成審查送立院審議。國民黨立院黨團總召費鴻泰則說，威權時期受難者多年前已有相關條例賠償，要提高賠償金額朝野一起討論，國民黨秉持平常心處理。

民眾黨立委張其祿則認為，促轉會長期被認為功能不彰，任務年限一延再延，如何落實調查，不受外界詬病，才是必須面對的事情。

草案內容中，被關押拘禁採「基數制」賠償，關押33年以上最高基數67，乘最高的17萬元為1139萬元，也是最高關押賠償金額。

沒收財產部分總共編列48元。促轉會先調查當年沒收財產的原因，原則採「原物返還」，若是原物不存在，再依標準估算市值以百分比折算，改採「金錢賠償」。

促轉會說，目前區分為已補償與還沒補償人數，大約有1萬5000人，都是草案適用對象。