新聞評論／沒有疫苗選擇權的社會 談什麼民主疫苗？

圖為長者接種情形。(中央社)

在郭台銘和台積電 採購疫苗 獲開綠燈後，慈濟基金會也有意捐BNT疫苗，卻遭陳時中擋駕。慈濟基金會發表聲明，要求政府同意比照授權採購疫苗，蔡總統才與慈濟證嚴法師進行視訊通話，親口保證政府會積極處理。台灣 疫苗分明奇缺，但民間購捐疫苗卻屢遭官員百般阻撓，為何最後都要總統拍板才能放行？

新的變種病毒已在全球掀起一波新的疫情高峰，而台灣防疫卻還停留在去年的龜速思維，令人扼腕。指揮官陳時中承認台灣疫苗確實不足，導致有人特權偷打；矛盾的是，他卻一再阻撓民間購捐國外疫苗的行動，抱怨太多人申購會造成困擾。慈濟為此發表聲明，稱唯有蔡總統比照台積電及永齡基金會給予正式授權，其捐贈才能圓滿進行。這話說到了重點：外國政府可以捐疫苗，台灣民間團體為何不能捐？

郭台銘喊話，才打開政府授權之門；慈濟喊話，證嚴才得總統親口保證。至於佛光山等其他民間捐贈，以及南投、花蓮、雲林及台東等地方政府採購申請，迄今仍無下文。政府疫苗政策錯誤，又消極面對民間捐助義舉，卻將短缺問題甩鍋給中共，企圖在美中疫苗外交戰中博取同情；如此，一則可掩飾失政，二則防止社會抗中意識鬆動。這些矛盾，暴露蔡政府施政一味考量特定利益和意識型態，即使大疫當前，也不惜站在人民對立面。

根據媒體揭露，衛福部食藥署去年10月就修訂緊急授權技術規範，在風險效益評估加入「初步療效得以免疫原性作科學的合理連結與推估」，為省略三期臨床試驗的審查提供指引。業者早就知道，可以輕鬆採用簡便的「推估」療效，不必三期臨床實證就能上市。衛福部原寄望美國研究出免疫力替代指標作推估依據，但事與願違，最後只能以國際尚無共識的「免疫橋接」替代。衛福部為國產疫苗大開綠燈，放寬審查標準之外，連審查委員都換上自己人。

疫苗研發政策，自始盤算的就是「偷吃步」。主事者聲稱，加速上市審查設計，是因應疫情發展與國外疫苗取得不易，此話很容易拆穿。事實上，台灣去年僅有零星疫情，食藥署放水時，政府正授權東洋與BNT談判，指揮中心也才與COVAX簽約，如何能預知疫苗取得不易？巧的是，食藥署與業者談定新規後，東洋談判隨之破局，指揮中心更拖到今年2月才下訂莫德納疫苗。這些荒唐決策，才是疫苗短缺的禍首。

疫苗短缺造成社會不安，蔡政府不思迅即補缺，卻將民間購捐BNT扭曲成唱和中共認知作戰。上海復星取得BNT的大中華代理權是國際商業行為，政府若能務實考量，自當善用民間力量取得，及早強化全民免疫。但政府把郭台銘當成政治挑釁，不敵民怨就拉進台積電參與，還阻斷其他民間團體循例辦理。等到慈濟喊話，蔡總統才又急忙安排與證嚴視訊。如此翻來覆去，政府決策還有什麼一貫原則？

諷刺的是，政府購買的疫苗無法如時交貨，官員便稱中共作梗；而美日運來疫苗援台，蔡英文便高調宣稱這些是「民主疫苗」，來遮掩自己的無能醜態。試問，當多數民眾連施打疫苗及選擇疫苗的權利都沒有，甚至要爭搶一針「殘劑」也不可得，總統這「民主疫苗」一詞會不會太賤價？

政府只許自己化緣，不准民間購捐；舉國家之力護航特定業者，卻不見積極採購疫苗並應對變異株的次世代疫苗。執政者如此掌控疫苗採購與分配，剝奪民眾健康權，哪有一絲民主精神？