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黑白集／陳扮黑臉、蔡扮白臉 終究不脫官僚嘴臉

黑白集
屏東縣府向中央爭取撥補1200劑AZ疫苗，許多居民前來打疫苗。(記者劉學聖／攝影)
屏東縣府向中央爭取撥補1200劑AZ疫苗，許多居民前來打疫苗。(記者劉學聖／攝影)

蔡政府的防疫表現，被譏為「藝人在做官員的事，官員在做藝人的事」，真是畫龍點睛的形容。但這只是故事一集，最新一集的劇情是「民間買疫苗，政府在阻擋」，官員同樣演到絲絲入扣。只能說，官員反串藝人的角色已上了癮，欲罷不能。

最新的例子，慈濟要跟進郭董和台積電的善心購捐500萬劑BNT疫苗；原本人們以為政府會拍手叫好，誰料立刻被陳時中打槍，說太多人捐會「引發困擾」。是喔！疫苗不足，大家搶成一團，才比較沒困擾嗎？

直到慈濟忍不住公開發表聲明喊話，蔡總統才作體恤狀與證嚴法師視訊，稱會請指揮中心協助相關作業。難道說，陳時中的鐵臉傲慢，就是為了做球給蔡英文扮白臉？但且別高興太早，蔡英文又把球丟回給陳時中，請指揮中心「協助」；在蔡政府中，誰知道這樣一個御賜「協助」的承諾要折騰多久。

這並不是大哉問，眼前郭董和台積電就是現成的例子。兩個民間單位獲得蔡總統接見並親口承諾後，仍苦苦等了八天，才領到行政院核發的專案採購文件；這還沒算上郭董先前被冷眼對待的一個月。慈濟的遭遇如何，大家拭目以待。

蔡政府很會唱雙簧，我黑臉、你白臉地變來變去，終究不脫一個官僚嘴臉。台灣會敗給新冠病毒，就是會演戲的官太多。

陳時中 疫苗 台積電

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