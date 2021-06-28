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買疫苗遭高層勸阻 藍批政府刁難「唱雙簧」

台灣新聞組╱台北28日電
國民黨主席江啟臣批政府阻止百姓自救，比獨裁專制還可怕。(記者魯永明／攝影)
國民黨主席江啟臣批政府阻止百姓自救，比獨裁專制還可怕。(記者魯永明／攝影)

近日傳出工商協進會採購疫苗卻受到政府高層「關切」勸阻，行政院長蘇貞昌昨未正面回應，只表示台積電、鴻海採購疫苗，政府都簽署好所有法律文件，對其他各界願意為購買疫苗努力，政府都是同樣態度「積極協助」。

慈濟基金會有意捐贈500萬劑BNT疫苗，蔡英文總統還特別透過視訊與證嚴法師通話，但日前傳國民黨透過工商協進會要捐250萬劑BNT疫苗遭勸阻。蘇貞昌說，看到民間無論是團體、企業，各方願意透過各種管道爭取購買疫苗，政府肯定感謝。

新北市副市長劉和然昨天開砲說，市長侯友宜去年3月提醒全民戴口罩，中央或有些人卻花心思做梗圖，表示健康的人不用戴口罩，但後來得知是因當時口罩製造量不夠，如果中央如實告知，民眾可以體諒，用這種方式，態度就錯了。他說，市長前陣子呼籲中央不要刁難，疫苗不足要趕快進來，很多企業、民間團體都表態要購買，但中央卻拿程序來擋。

工商協進會要向衛福部遞件捐250萬劑BNT疫苗，但遭行政院副院長沈榮津致電喊卡。國民黨主席江啟臣昨表示遺憾失望，直指疫苗是救命的事，一開始國民黨就說會竭盡所能協助，積極努力和各方接觸，希望趕快促成，很遺憾最後還是被政院勸阻。他質疑，指揮中心讓團體碰軟釘子，再由總統來開綠燈，根本是場唱雙簧的封建大戲；政府難道不能苦民所苦，接納不同善意，積極協助？

疫苗 口罩 國民黨

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