828公投怎辦？在野黨傾向延後 民團憂藉疫沒收公投

藻礁公投領銜人潘忠政表示，若藉疫情讓公投失焦就是違反民主精神。(本報資料照片)

8月28日原定舉行藻礁公投 ，但如今疫情 未平息，各界關注是否延後，中選會正在徵詢各縣市選委會意見。民眾黨主張防疫優先，延後公投。國民黨公投小組明將開會定調，公投小組召集人林為洲昨說，防疫優先，延後投票 應較合理；而考量疫情當前，民團也傾向公投延期舉行。

本報系聯合報報導，根據公投法與選罷法規定，公投日定於8月第四個周六舉行，但投票日前發生或可預見將發生天災等不可抗力情事，可由縣市選委會報中選會核准更改投開票日期。

林為洲說，疫情屬於天災，但要不要延期舉辦須由縣市選委會發動。考量公投選務工作籌備時間，他希望中選會盡快決定，不要再拖；若要延期，應參考疫苗施打覆蓋率情形，粗估延至11、12月較合理。

另據台北中國時報報導，藻礁公投領銜人潘忠政說，若三級警戒持續延長，就應將公投日延期，等疫情趨緩再辦；但他也說，執政黨如果藉疫情讓公投議題失焦，就是違反民主精神，只會讓人民更不信任執政黨。

潘忠政說，若政府決定在疫情嚴峻期間舉辦公投，就要提供較好的投票環境，避免影響民眾投票意願。

重啟核四公投案領銜人黃士修表示，據他了解，綠營高層傾向如期舉行，中選會則會採技術干擾，比如限制人流方式防疫，卻不增加投票所，藉此降低投票率，讓公投難以跨越500萬通過門檻。