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張顯耀接種挨罰 法界：濫權比特權更可怕

台灣新聞組╱綜合27日電
張顯耀被爆特權打疫苗，高市開罰台幣1萬5000元。(本報資料照片)
張顯耀被爆特權打疫苗，高市開罰台幣1萬5000元。(本報資料照片)

國民黨前立委張顯耀被爆特權打疫苗，高市衛生局昨對義大醫院及張顯耀分別開罰30萬(台幣，下同，約1.07萬美元)與1萬5000元，張顯耀昨未回應。高雄市長陳其邁表示，疫苗沒輪到就不應特權插隊，按規畫依序施打，這是起碼的公平正義。衛福部長陳時中說，他不清楚張顯耀的事。

爆料張顯耀打疫苗的是民進黨高雄市前議員黃昭星女兒黃偵琳，曾任民進黨立委劉世芳助理；黃偵琳6月初先踢爆前立委黃昭順在義大大昌醫院接種疫苗，25日再爆張顯耀也在義大接種，引發關注。法界人士質疑，高雄市衛生局涉嫌擴張解釋、揭露個資也涉及刑責，「濫權比特權更可怕」。

律師沈明欣指出，傳染病防治法第36條規定民眾配合主管機關防疫、檢疫措施，從該法條文看不出張顯耀有可罰要件，高市府恐有擴張解釋之虞；若此法條能適用，為何北市府不對好心肝診所的接種對象裁罰？法界人士指出，如果特權打疫苗就要罰1萬5000元，台南檢察官偷跑要不要罰？若張顯耀不服可打行政訴願，研判獲撤銷可能性高。

對於一個月內踢爆兩名藍營前立委，有意參選左楠區議員的黃偵琳說，她的消息都是接獲「民眾爆料」，因看見張顯耀近日在臉書抨擊「疫苗難民」、「疫苗乞丐」，有人氣張「右手打（疫苗）、左手罵」才出來爆料。

義大醫院前晚證實替張顯耀接種，但解釋張是義联集團協力廠商之一，並擔任兩岸事務主委，因密切接觸醫療人員，故列為高風險非醫事人員類別。

高雄市衛生局簡任技正潘炤穎說，黃昭順是藥師，按規定可跨區接種，但義大醫院提不出張顯耀的工作證明等造冊文件影本佐證，兩案並不同。

國民黨高雄市議會黨團總召童燕珍表示，歸根結柢是因為疫苗不夠，才會有施打亂象，張顯耀施打的時間點是否存在模糊地帶，應該先予釐清，才不失公允。

疫苗 國民黨 民進黨

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