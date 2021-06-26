挺陳其邁「幽靈簡訊」再現 學者：新認知作戰

疫情期間，高雄收到不少為市長陳其邁的施政助攻的「幽靈簡訊」，學者呼籲市府出面說明，高雄市新聞局25日晚表示，所有市府資訊都會由正式管道發布。（圖：高雄市政府提供）

高雄罷韓期間，地方人士常收到不知來源的「幽靈簡訊」，疫情期間，幽靈簡訊再現，不少內容是為高雄市長陳其邁的施政助攻。學者指出，幽靈簡訊成為新的認知作戰形式，比LINE、FB更精準傳遞給特定對象；但綠營人士指出，這種「類新聞電子報」的宣傳效果有限，很難理解發訊者背後目的。

台灣藝術大學廣電系教授賴祥蔚說，幽靈簡訊違反民主政治公開透明的原則，由於不少簡訊內容涉及陳其邁，建議陳主動說明，若有關，應說明預算編列情形，呈現清廉透明形象；若無關，也應主動請求檢調單位協助查出發送者，以免內容不實將背上黑鍋。

高雄市新聞局長董建宏昨說，他不清楚幽靈簡訊，所有市府資訊，都會由正式管道發布。地方綠營人士表示，應該是派系透過生態圈、地方意見領袖去擴散，帶起話題、輿論，並放大優勢。

最近高市府疫苗 開打，幽靈簡訊文宣再起。前陣子高市府收到中央配發疫苗，一小時內火速開打，被台北市長柯文哲暗諷內線交易，市府第一時間未發新聞稿回應，疾管處長何惠彬卻在個人臉書 詳細交代疫苗造冊處理經過；幽靈簡訊系統此時也頻繁運作，除轉發這篇貼文連結，接下來幾天綠營民代、里長，以及旗山冰店94歲阿嬤領到疫苗通知單等臉書貼文，都陸續成為簡訊轉發的主角。

綠營幕僚指出，從簡訊內容觀察，這種標題搭配網路連結的格式，很像傳統發送的輿情簡訊，但這種簡訊應該不是黨部或市府發送，因為就連自家人看到自己貼文成為簡訊轉發內容，也都是滿頭問號。

幕僚說，研判可能是支持綠營的政治工作者發送，手握媒體及支持者名單電話，希望讓特定議題發酵，但這種類新聞電子報的宣傳效果有限，並未讓臉書貼文按讚數衝高。

國民黨高雄市黨部副主委曹桓榮說，他看完簡訊截圖後表示，從內容語氣判斷，應該是「中央廚房」針對媒體與民進黨員發送；蔡政府給了陳其邁很大後盾，這時幽靈簡訊再度啟動，就是要乘機強化其防疫 成績的印象行銷。只能說綠營文宣操作很到位，這需要廣大資源與預算，「我們非常羨慕」。

中山大學政治學研究所特聘教授廖達琪說，日前發生親綠寫手反串事件，導致許多民眾對於臉書及LINE群組訊息出現不信任感，幽靈簡訊作為新的認知作戰形式，更精準、強迫將在地議題傳遞給少用臉書和LINE群組的族群，就是試圖改變陳其邁過去施政滿意度低落的刻板印象。

本土新冠爆發，執政黨屢質疑地方防疫不力，繼衛福部點名萬華是破口後，陳其邁也點名新北市府疫調不確實導致高雄確診者爆增。前立委孫大千昨在臉書說，「嚴以待人，寬以律己」一向是民進黨標準行事風格。

孫大千表示，如果沒有3+11政策和諾富特飯店這個破口，台灣防疫山海關根本不可能門戶洞開。

孫大千說，當陳其邁自以為撿到槍，想藉恩主公醫院疫調問題轟新北市政府、圍剿新北市長侯友宜前，為何不轟3+11政策始作俑者民進黨立委范雲？為何不轟對於諾富特飯店混居管理不力的鄭文燦？為何不轟拍板定案3+11政策的衛福部長陳時中？