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1張圖看疫情：全美56.2%成人 完全接種疫苗

台本土確診增76例、5死 確診降回雙位數

黑白集╱又聽見反共法螺 遮不了無能印記

黑白集
立陶宛將捐2萬劑疫苗給台灣。圖為立陶宛總理希莫尼特。(美聯社)
立陶宛將捐2萬劑疫苗給台灣。圖為立陶宛總理希莫尼特。(美聯社)

立陶宛捐了2萬劑疫苗台灣，人們感激莫名，這很自然。怪的是，這疫苗突然多了「反共疫苗」、「民主疫苗」的標籤，聽了冷不防以為時光倒轉70年，回到了反共抗俄的年代。

為了表示感激，有業者要做一貨櫃小泡芙回贈，有超商促銷立陶宛啤酒報恩，律師決定買立陶宛巧克力表示心意。蔡總統臉書貼文以立陶宛語致謝，黨團表態想邀對方總理和議長來訪，連串動作「像極了內宣」。

立陶宛位處波羅的海之濱，對台灣言，就像電影史瑞克裡那個遠得要命的王國。但台灣跟它並非毫無淵源，當中華民國仍是聯合國安理會常任理事國時，蔣廷黻、沈昌煥等外交前輩在聯大聲援的對象，即包括了蘇聯鐵幕下的立陶宛。

所以總統府一喊「反共疫苗」，讓人恍若走進了時空穿越劇，黨國大老又還魂了。大家發現，綠營中一堆反共控，譬如有人只為反駁「疫苗乞丐」說，竟立馬搬出蔣介石，說他靠美援不亦乞丐？其潛台詞是：民進黨才是蔣的正牌傳人！

立陶宛捐疫苗的真正貓膩，不在於誰去向它討的，而在於這劇本完全就是拿反了！立陶宛人口跟台北市差不多，人均比我們低得多，捐疫苗的不該是我們嗎？只要神智夠清醒的人都明白：2萬劑疫苗解不了三級的封，反共的法螺更遮不了無能的印記！

疫苗 立陶宛 台灣

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