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台本土確診增76例、5死 確診降回雙位數

新聞評論╱裁判都是我的人 人民只能獻臂膀

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高端疫苗EUA爭議不斷。(記者蘇健忠／攝影)
高端疫苗EUA爭議不斷。(記者蘇健忠／攝影)

「裁判、球證、旁證，加上主辦、協辦所有的單位，全部都是我的人。怎麼和我鬥？」——電影「少林足球」台詞。

衛福部食藥署舉行疫苗療效評估專家會議，討論國產疫苗緊急使用授權（EUA）審查標準，卻在關鍵會議前大幅替換專家審查團隊成員，顯然意在護航國產疫苗，完整再現電影「少林足球」經典台詞的現實畫面。

食藥署疫苗療效評估專家會議的專家審查團隊中，16位學者專家替換了8人，補進4位主要是衛福部的人馬；留任者大多數是表態支持或有條件同意以免疫橋接方式授予國產疫苗EUA，至於替補者則「都是我的人」，高端疫苗EUA的障礙已經排除。

難怪蔡英文總統可以把「7月供應國產疫苗」的話，說得那麼篤定；5月13日講一次不夠，5月18日再講一次。總統下達軍令狀，食藥署完全沒有「君命有所不受」的空間：5月28日食藥署專家會議要決定國產疫苗EUA審查標準，會前專家審查團隊成員先作大清洗，會議確認以免疫橋接方式取代第三期臨床試驗，為國產疫苗EUA大開綠燈。

但會後，反對逕以台灣獨有免疫橋接方式授予國產疫苗EUA的中研院院士陳培哲，決定退出專家會議，因為「食藥署擋不住總統壓力」。然而，當科學遇到政治，這在蔡政府卻是必然的結果，裁判都是我的人，人民只能獻臂膀！

而這其實是蔡政府的典型施政風格。環保審查、課綱審查，但凡需要外包專家審查背書的決策，莫不如此。環保審查的放水，犧牲了環境生態；課綱審查的扭曲，埋葬了文化歷史；可是國產疫苗的護航，卻是直接以台灣人民的生命安全為賭注！

連最近經濟部跳過台中市政府，宣布台中火力電廠增建燃氣機組取得行政院特種建照，手法也異曲同工，心態則如出一轍。台中市長盧秀燕痛批蔡政府「利用疫情偷襲、獨裁集權、目無法制」，還說「你可以把我的手綁起來，但永遠不能讓我們的心屈服」；但蔡英文哪會管台中人的心屈不屈服，只要台中人的肺繼續發電就好。

總之，朕意已決。至於怎麼走過場、怎麼改規則、怎麼喬裁判，怎麼寫得分，形式而已。球員和裁判、主辦和協辦，全部都是我的人，全部人都看著辦。

疫苗 台灣 足球

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