高端EUA 立委：2審委有利害衝突

國衛院副院長司徒惠康(右)被指高端疫苗EUA審查有利害衝突。圖為衛福部長陳時中(中)3月出席國衛院Podcast頻道推出「COVID-19疫苗大小事」專輯記者會，左為國衛院院長梁賡義。(本報資料照片)

國產疫苗 爭議不斷，衛福部食藥署於高端解盲同一天，公布緊急使用授權（EUA）以「免疫橋接」為審查標準，更爆出在審查EUA前夕，更換半數審查委員。國民黨智庫永續發展組召集人陳宜民昨再爆料，高端疫苗EUA傳審查委員性別比不合規定，他並點名兩名委員有利益迴避問題。由於聯亞 疫苗即將公布二期解盲結果，陳宜民建議讓高端、聯亞一起審查，未來擇一施打。

陳宜民表示，食藥署疫苗會議專家名單原有高醫附醫胸腔內科教授鍾飲文等23名，但5月28日會議被撤換的8位委員中只有2位是常設委員。而根據行政院108年10月公文規定，該委員會名單任一性別不得少於三分之一，但5月28日會議只有兩位女性委員，只占六分之一，不符合規定。

陳宜民進一步指出，中研院研究員林宜玲，是這次臨床試驗做血清綜合性抗體的人員，有球員兼裁判的問題；而國衛院副院長司徒惠康則有行政職，他的直屬長官是國衛院董事長、疫情中心指揮官陳時中，廠商要申請進國衛院做臨床試驗都要經過他審查，有利害衝突問題。

中華民國防疫學會理事長王任賢表示，這個審委名單很清楚就是國家希望透過這些委員的嘴巴來讓免疫橋接取代三期臨床試驗，進而通過EUA，但國際沒有承認免疫橋接可以有效取代三期臨床試驗，這樣硬幹是有問題的。

民眾黨立委高虹安表示，審查委員換血若為真，即便食藥署審查通過EUA，公信力也蕩然無存，食藥署應盡快對外說明，並同時公布審委名單，以昭公信。如果審查EUA的標準是偏好某一邊學派，難以取信於民，審查過程應納入不同學派及支持、不支持免疫橋接的學者，做正反雙方論辯，「不要用政治取代科學，才是對台灣人民生命與健康負責的應有作為」。

日前因蔡英文總統未尊重專家小組，而請辭專家委員的中研院院士陳培哲表示，疫苗審查委員聘任還有EUA執行，都應依法行政，「這是關鍵，不能想聘誰就聘誰」，他要求食藥署應出面說明遴選審查委員聘任法令為何。

聯亞藥23日以每股新台幣30元登錄興櫃，連兩日股價 飆漲，累計大約漲九倍，昨日一度站上300元新高，針對股價波動是否有異常，金管會表示櫃買中心將依法查核。