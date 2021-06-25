疫苗惹議 施明德籲緊盯蔡政府 楊照：違背民主太恐怖

民進黨前主席施明德。(本報資料照片)

台灣 疫苗政策爭議不斷，不少大咖出面砲轟。民進黨前主席施明德稱對政府防疫作為感到憤怒，並呼籲台灣人一定要盯住，不准蔡政府以「台灣安全標準」放行國產疫苗。而資深媒體人楊照也質疑為什麼國產疫苗如何產生、施打疫苗順序可以不經過民主程序討論？這明顯違背民主體制，在其他民主國家絕對不可能發生，現在不只在台灣發生，還很少人質疑，很多人欣然接受甚至強力辯護，「這太恐怖了」。

施明德昨天在臉書表示，對於近來國家狀況感到憤怒，除了憤怒執政者對疫情 的作為，也憤怒在野黨們對執政的監督如此幼稚，更憤怒為什麼政府在疫情已經如此險惡下，竟連疫苗都沒有預先採購，連快篩劑都沒有？這是什麼超前部署。

施明德表示，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中被捧得忘了自己，想選台北市長，政治思考占據専業，討好桃園市長鄭文燦等政客，修改「3加11」，缺口出現了，「敵人」進來了，這才發現全球抗疫的優等生領導團隊連快篩劑都沒有，更不用說預購疫苗，「原來我們的總統有先見之明，去年7月就說，今年7月就會有國產疫苗」。

施明德質疑，如蔡政府不依國際安全標準就批准緊急上市，這個政權就是不義政權，而且是用600條人命來成就高端和聯亞藥幕後「人材」的不義財富。因此呼籲台灣人，要盯住不准蔡政府以「台灣安全標準」放行國產疫苗，否則對不起600多位亡魂。

楊照昨天在臉書指出，「威權塑造的標準答案，許多人不思不考就接受的，是我們不需要民主」。爭取民主的人，要相信民主的根本價值，更要有充分的思考與表達能力，反駁瞞天蓋地，從教育體制到宣傳媒體創造的反民主說法。

他舉例，疫情指揮中心握有的絕對大權，是「非民主」的，賴以對抗疫情、控制疫情的主要方式，就是靠指揮中心的「非民主」式強制管控。

楊照說，放眼世界，到現在仍然能夠實施入境強制檢疫隔離，似乎只剩下台灣和中國大陸，這代表正常的民主國家不可能進行這種強度的管制。透過民主機制做的決策，無法用這種方式控制人民行動，取消人民自由。

各界關切疫苗採購進度，盼能提高疫苗覆蓋率。花蓮縣與南投縣政府則委託盛弘醫藥購買新冠疫苗，昨天至食藥署遞件申請，希望比照購買每年流感疫苗 ，請中央同意地方自行與藥廠接洽採購。

中央疫情指揮中心指揮官陳時中表示，購買流感疫苗跟新冠疫苗不同。前者是例行性防疫物資，國內外各大藥廠並無限制往來對象，但新冠疫苗在國際貨源緊縮狀況下，為有效控制疫情，藥廠的態度都強調跟國家進行洽談。