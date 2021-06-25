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1張圖看疫情：全美56.2%成人 完全接種疫苗

台本土確診增76例、5死 確診降回雙位數

觀察站／防疫專業對專業？柯市長不能只靠一張嘴

記者林麗玉
台北農產運銷公司爆發群聚感染，台北市長柯文哲成為綠營箭靶。（記者曾吉松／攝影）
台北農產運銷公司爆發群聚感染，台北市長柯文哲成為綠營箭靶。（記者曾吉松／攝影）

台北農產運銷公司（北農）群聚事件引發恐慌，民眾連去超市買菜都心存疑慮，台北市長柯文哲卻堅稱「沒想像可怕」。快篩、疫苗造冊不完整，恐怕不是柯文哲一句「出了房門還是政治」就能讓民眾安心，倘若不能如柯所說在兩周清零，這鍋不用網軍甩，柯自己就得背起來。

北農疫情炸鍋非一日之寒，5月中旬開始就陸續爆出一、兩例確診，期間不斷有攤商陳情有人染疫，柯卻任由疫情悶燒一個多月才來「暴力性處理」，中間的轉折，除了有北農不得休市壓力，有的就是中央與地方角力。

北農是全台最大蔬果供應拍賣場所，疫情期間擔負民生物資不得匱乏的戰略任務，柯說「若北農停業不得了，國安層面不是開玩笑。」農委會主委陳吉仲11日視察北農也提醒「確保果菜批發市場營運不中斷」，但最後北市府、農委會兩個老闆什麼也沒管，北農只靠口罩、手套、護目鏡、量體溫、實聯制、噴酒精消毒的防疫手段，終致成為疫情悶燒鍋。

紙終究包不住火。北農累計確診65例，光10日以後確診就占31例，非要弄到火燒屁股了，陳吉仲才拉著衛福部長陳時中突襲視察北農，先怪北市早不接受快篩建議，又展現魄力指示快速全面篩檢；柯文哲也沒示弱，不但霸氣說「北農在北市境內，我負責」，又怪北農人流複雜難疫調，中央過去一年卻都沒發現。

疫情下的百業蕭條，三級警戒再度延長，民眾微解封期待落空。本該檢討的是大規模疫苗到底何時來，但北農群聚事件剛好讓中央延長三級警戒找到可以甩鍋的藉口。柯文哲認為，防疫是專業對專業、科學對科學，將問題處理掉，但偏偏柯文哲的自信專業光是嘴巴講，問題就是處理不掉？

疫情 柯文哲 疫苗

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