防疫成箭靶 柯文哲批綠「認知作戰」：我看太多了

柯文哲近來成箭靶，他感慨「網軍哏圖還是有效」。（本報資料照片）

台北市接連爆出台北農產運銷公司（北農）、台北藝術大學（北藝）、環南市場群聚，讓台北市長柯文哲 近來成為箭靶。他昨回嗆，這就是典型政治攻擊、認知作戰，包裝再透過名嘴在政論節目批，「這些伎倆我看太多了，我滿無奈的。」他還說，前天去疾管署開會對象都是以前同事，專業對專業，但「出了房門還是政治對政治」。

柯文哲說，說台北案例多，新北不是更多？不能解除三級警戒也不是台北市擋在前面，尤其台北市確診數一直下降。柯文哲說，北藝工地40人確診是好久以前的事，現在打一包拿出來講，北農案目前僅20幾個需要管理。

柯文哲昨天上午接受專訪提到，前天赴疾管署開會討論跨縣市疫調，房間裡面都是專業人士、專業對專業，但出房門還是政治對政治。網軍側翼還不是照樣修理他，網軍哏圖還是有效，這就是台灣 政治的現況。

柯文哲並認為，高雄市長陳其邁批評新北疫調不實是口水戰，這個個案戶籍在淡水、工作住桃園、跑去高雄，這種病例目前疫調系統的確會查不出來，太難查了，口水戰能省則省。

至於基隆市長林右昌認為柯文哲在北農事件上「甩鍋」，把責任推給新北和基隆。柯說，有些確診個案戶籍在基隆，所以資料是基隆給的，林右昌沒有搞清楚狀況。

新北市長侯友宜說，新北在北農事件染疫個案超過台北，也超過其他縣市，新北個案雖然多，但一定負起責任，從個案疫調並防堵傳播鏈繼續傳播下去。

行政院發言人羅秉成昨天引用台語俗諺「互相漏氣求進步」，希望柯文哲別誤會，相關防疫 意見、批評都是為了防疫更好，要虛心接受指教。