新聞評論／高雄甩鍋新北 雙北也可甩給陳時中

高雄市長陳其邁責怪新北未落實恩主公醫院的疫調，使患者將病毒帶到高雄造成七人確診；恩主公醫院則回應，其疫調完全合乎衛福部的規範。（圖：高市府提供）

就在人們以為疫情 趨緩、三級警戒降級有望之際，才高興兩天，台灣 確診又恢復為三位數，死亡已超過600人。所幸指揮中心未輕率宣布降級解封，否則後果堪虞。更值得注意的是，原本天下太平的南部地區發生了新的群聚疫情，高雄一天即暴增九例，市長陳其邁怒控雙北疫調及通報不確實。屏東也爆五例確診，源頭是境外移入的秘魯返台者，是否為首例秘魯變種Lambda病毒，備受關注。

台灣難以分區實施不同級防疫警戒，從現狀看，原因顯而易見。第一，目前全台接種疫苗 比率僅7％，遠不足以形成群體免疫網；第二，各地生活圈彼此交疊，許多北部人的老家在中南部，實施行政分區管制難以落實；第三，任何一地只要放鬆管制，立刻吸引大量民眾湧入；第四，因不實施廣篩，輕症感染者趴趴走傳播病毒，極難防範。

高雄新增的九例確診，兩件群聚感染都與相關民眾南北移動有關。旗山的兩例，有一人5月間去過淡水的市場；仁武的七例，則追溯至一名曾在新北恩主公醫院住院患者，返回高雄居住後，傳染給兩個家庭共七人染疫。陳其邁怒控新北疫調不確實，錯失將這名三度進出恩主公醫院的患者納入追蹤名單，最後還是高雄市府人員自己上網追出線索。

陳其邁的氣憤，部分原因是他多日來保持「加零」的成績毀於一旦，當然要發洩一下。然而，防疫作戰就是一場與病毒無期限、無邊界的拔河，他能怪新北市故意把病毒放進高雄嗎？當然不能！如果可以的話，那麼雙北市長不是更能大剌剌指責陳時中把關不力讓病毒肆虐台灣，讓全國忙得焦頭爛額嗎？

若要檢討，更值得注意的是，台灣確診數在兩個月間暴增至1萬4000多人，死亡超過600人，但政府從中央到地方仍然在重複許多低階的錯誤，毫無修正之意。防疫的破口若是來自決策疏漏，民眾再怎麼謹慎自持，也未必逃得過病毒侵犯。例如，陳其邁責怪新北未落實恩主公醫院的疫調，使患者將病毒帶到高雄造成七人確診；恩主公醫院則回應，其疫調完全合乎衛福部的規範。事實上，在5月的高峰期，雙北連確診者都送不進醫院，指揮中心哪還有心思顧及疫調的落實？

更可議的是，本土疫情如此嚴重，指揮中心對於入境者的普篩政策卻姍姍來遲。政府如此輕忽國境，讓人難以理解。以屏東新發現的五名確診者為例，源頭就是兩名6月6日自秘魯返國的祖孫，雖持有核酸陰性證明，仍傳染給其鄰住之親戚，再由此擴散給其他家人和計程車司機。病毒如此不經意地擴散進社區，要再追查其足跡，難度就變得極高。事實上，近期每天入境的人數僅數百，在這種情況下，陳時中為何不早早下令入境普篩？

以這對秘魯返國祖孫為例，兩人雖持有核酸檢測陰性證明，但未及結束隔離即告確診。照理說，居家隔離如果確實執行的話，不應該傳染給親戚或鄰居；一定是居家隔離不徹底，才會層層外溢。尤其，秘魯變種病毒Lambda傳染力及抗藥性均很強，一旦傳播開來，原本疫苗已不足的台灣將更窮於應付。指揮中心既不對入境者普篩，對特殊地區入境者的隔離又疏於管控，這麼低級的錯誤到底要犯多少次才能學到教訓？

且看，我們的疫苗和救命儀器都在仰賴國外和民間捐贈，我們的政治人物則在用力數落別人的不是，才16歲的護專生被誤打了不該打的疫苗。人民在掙扎，決策者則繼續推諉卸責，台灣要如何解封？