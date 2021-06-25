批新北疫調不實 陳其邁被酸：甩鍋傷到自己

針對高雄市長陳其邁轟恩主公疫調不實，國民黨文傳會副主委鄭照新24日反酸，「其邁發怒日，市府甩鍋時」。(取材自臉書)

高雄市長陳其邁昨天砲口對準新北市，痛批疫調不實造成病毒擴散，綠營議員也傾巢而出，批新北市長侯友宜是防疫 豬隊友，還說「如果不知道怎麼做拜託不要硬撐，打給陳其邁一起來補破網」。前高雄市新聞局長、國民黨 文傳會副主委鄭照新還擊說，恩主公醫院依照中央指揮中心的疫調SOP，當時訂定的行政院副院長就是陳其邁。

藍：當時訂SOP的就是副閣揆陳其邁

鄭照新表示，當時訂定疫調SOP的就是陳其邁，陳不會不知道，還藉防疫噴政治口水。陳其邁以為是打擊未來對手，其實是傷到擔任行政院副院長時期的自己。

原以為疫情 能一路趨緩了，怎料高雄確診個案昨一口氣多9例，陳其邁在防疫記者會上大動肝火，砲轟新北市恩主公醫院疫調不確實，他語氣激動地說，「高雄市都能查出個案住哪一間病房，為何恩主公醫院當時沒有篩檢、沒有疫調，事後也沒收到新北市任何資料，還是靠高雄自己上網搜尋才知」。恩主公醫院回應指，完全依照疾病管制署規範作業。

「高雄市長怪恩主公沒匡列，恩主公說我是照你中央的匡列原則，我們就問一句，這個原則是誰訂定的？」鄭照新說，根據去年4月16日公布的「醫療機構因應嚴重特殊傳染性肺炎感染管制指引」，恩主公並未違反規定，陳市長當時是督導防疫的行政院副院長，陳不怪制定規則的中央，怪罪遵守規定的私立恩主公醫院，「這不是風涼話，甚麼才是風涼話？」

陳其邁轉低調：只是提醒大家補漏洞

陳其邁建議恩主公院內感染案應回溯自5月22日起重啟疫調，鄭表示，這可以理性討論，但「合作不是甩鍋，求助不能卸責」，這筆帳算來算去，其實就是國門破口導致，「陳市長為何如此愛護陳部長，一句話也不忍責備呢？」鄭照新表示，陳其邁該怒的應該是中央，及做副院長時的自己。點燃戰火的陳其邁昨轉趨低調，解釋他是提醒大家補疫調的漏洞。