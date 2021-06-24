台是疫苗乞丐？謝長廷：乞丐也有志氣

日美先後捐給台灣疫苗，蔡英文總統表示，這是好朋友之間的互相協助。（本報資料照片）

日美先後捐給台灣疫苗 ，遭國民黨革實院院長羅智強及台北市長柯文哲批為「「疫苗乞丐」、「給小弟安家費」，大陸央視引用稱台灣為乞丐島；對此，蔡英文總統時表示，這是日本 、美國等好朋友之間的互相協助、幫忙，「我覺得乞丐的說法並不恰當」，駐日代表謝長廷則引用「武訓興學」的歷史故事說，指乞丐也懂得報答，也有志氣。

羅智強日前指，謝謝美國的同時，也要謝謝郭台銘，他直言，若不是郭台銘宣布要買500萬劑的BNT，戳破民進黨護航高端的陽謀，這個「超前乞丐」的無能政府也不會被逼的現出原形。羅之後加碼批蔡，「你叫超級無能、無良、無恥乞丐，你就是乞丐」。

之後央視「海峽兩岸」新聞報導引用羅的言論，指捐贈疫苗是美國抗衡中國的延續，美台間儼然形成「戰術抗中、戰略抗郭」，美國援助疫苗到的越多，只是凸顯民進黨當局政策失誤，更讓台灣成了不折不扣「疫苗難民」。

對疫苗問題，江啟臣說，蔡政府連疫苗都買不到，獲捐的疫苗比買到的還多，但到這時候還在講要抗中保台？「你要保台，要保在哪裡」？獲友邦捐贈疫苗，最沒理由說嘴的就是蔡總統、蔡政府。

對央視的批評，國民黨主席江啟臣反擊，指如果對岸真心關心台灣疫情，還不如跟上海復星溝通代理權的問題，讓台灣可以盡快取得德國BNT疫苗。而駐日代表謝長廷則引用「武訓興學」的歷史故事說，指乞丐也懂得報答，也有志氣。

對德國BNT疫苗原廠與大中華總代理的上海復星都宣稱，鴻海創辦人郭台銘等人要買BNT疫苗，還是要跟上海復星接洽。江啟臣呼籲，既然蔡英文總統都說願意用盡各種方式取得疫苗，對這些熱心的民間團體或企業，政府就應積極協助。

蔡英文接受專訪時表示，日本、美國對台方的疫苗協助，是好朋友間的互相協助、幫忙，對於幫助的人，我們都心存感激，台方在有能力的時候，也要多多幫助朋友。對於在野黨批評，她說，自做總統以來，批評「從來沒有少過」，但希望提出來的批評都是有建設性的。

協助日本捐贈疫苗的謝長廷，被日本媒體問及有人指台灣是「疫苗乞丐」一事，他認為那並非多數人的想法。

他指，日本、美國好意贈疫苗給台灣，如果結果適得其反或是有不負責任的謠言、不正確的解讀出現，這樣對於贈疫苗者來說，當然是一個挫折。畢竟，日、美等國也有議會、也有輿論，這些國家當然就會做評估，思考是否追加提供。

他表示，有些負面或羞辱的言詞，他個人都覺得無所謂，但駐日代表處須負責去（向日本政府）澄清、解釋說台灣的民意並非都那樣想，那樣的言詞不具代表性。他會向日本表示，大多數台灣人還是心存感謝的。