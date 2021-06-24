中火獲特照增機組 盧秀燕批蔡英文：獨裁集權

中央核發中火新建燃氣機組的特種建照，遭台中市府批評是獨裁集權，竟推翻中市都審開後門。（本報資料照片）

經濟部跳過台中市政府，前天宣布台中火力電廠增建燃氣機組案取得行政院特種建築執照，二部燃氣機組將可興建。台中市長盧秀燕昨痛批蔡政府「利用疫情偷襲、獨裁集權、目無法制」，還說「你可以把我的手綁起來，但永遠不能讓我們的心屈服。」

但據曾參與都審的學者指出，中火已取得中央「尚方寶劍」，認定燃氣機組不必經地方都審，中火即便直接開工，市府擋也擋不住。

台電重申，只要燃氣機組2025年能上線發電，隔年願為中火拆掉兩部燃煤機組與一根煙囪。

蔡政府認為中火增設燃氣機組「卡」在台中市都市設計審議已15個月，經濟部長王美花前天宣布，營建署認為中火增建燃氣機組不需都審，已由行政院發特照。

盧秀燕質疑，中央之前可廢掉地方都審、台中生煤管制自治條例，如今承諾願拆兩部燃煤機組、一根煙囪，「開一張空頭支票 ，你相信嗎？」一旦強行增設兩部燃氣機組，中火變成「十加二」共12部機組，五根煙囪變七根煙囪，將成為「全球最大火力發電廠」，全台發電任務加諸在台中人身上。

盧秀燕說，中火機組在台中，為何地方不用審？地方審一半，中央怎可獨裁集權發特照？中火是被審查者，怎能推翻審查私找營建署開後門拿特照？

她說，捍衛市民呼吸新鮮空氣是「卑微訴求」，堅持比照當初苗栗通霄火力發電廠「先拆後建」。

國民黨 也說，蔡政府集權獨裁，不尊重地方裁量權，「背離蔡總統減煤減碳 承諾，更不顧台中市民健康安全」。

國民黨支持中市府先拆再建立場，中央擴建中火一定要得到台中人同意，「不要讓中部居民成為錯誤能源政策的犧牲者」。

時代力量主席、立委陳椒華也批評，「有中央集權濫權、凌駕地方自治嫌疑」，中央應趕緊完成四部機組的除役及規畫其餘六部機組的以氣代煤期程，希望最晚2035年前中火燃煤機組全除役。

營建署說，實施都審的範圍與項目，依法應於都計法施行細則或細部計畫中明定，但中市府僅逕簽市長核准要求都審，未依法行政，違反法律保留原則，營建署因而認定無須都審，依法有據，呼籲市府勿迴避法制程序缺失的事實。

台電說，中火2020年起已減煤四成，夏季尖峰時承諾最多運轉九部機，若照中市府要求先拆兩部機，屆時只有八部可發電，造成夏季供電衝擊；台電說，目前夏季空品良好，先拆後建並不能兼顧穩供及環保。