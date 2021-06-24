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台本土確診增129例、6死 新北54例最多

專訪美資深官員：美台關係強健 美中關係競爭

黑白集／中火加建煙囪 蔡政府趁疫打劫台中

黑白集
台中火力發電廠。（本報資料照片）
台中火力發電廠。（本報資料照片）

趁著大家防疫焦頭爛額，經濟部長王美花突然宣布，台中火力電廠將增加兩部機組，已跳過台中市府，取得行政院核發之「特種執照」。中火那五支高聳的煙囪天天排放廢氣，多年來讓台中人飽受「用肺發電」之苦。蔡政府嘴裡喊著「非核」，卻無法解決空汙問題，反而要踰法再加建煙囪，真是野蠻。

經濟部的做法，一不尊重人民意願，二則跳過法定程序擅自拍板；這種行徑，稱之「中央政府趁疫打劫地方」，恐還不足以形容。王美花振振有詞地引述內政部「高見」，說中火新建機組「不需要經過都市計畫審議」，因此直接由行政院發給特級建築執照。你看，他們官官相護，隨便嘴上瞎掰一下，就能扭曲法令彼此護航，好方便。有這麼囂張的團隊，蔡政府當然無堅不摧了，還有什麼事它做不了。

蔡政府不是說好要綠電嗎？不是說好台灣不會缺電嗎？現在全民抗疫都來不及，為何中央卻要偷偷摸摸趁亂跳過地方都審程序，直接拍板要把中火搞得更大？蔡總統的能源政策，忽而破壞桃園藻礁，忽而危及中部人的肺，忽而害山林被砍，全台人民都要幫她埋單嗎？

從最近的本土防疫破功及疫苗完全仰賴外援，蔡政府到底有多少本事，已經一目了然。同理可證，能源政策惡搞也早就露餡了。

防疫 台灣 藻礁

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