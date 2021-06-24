民進黨兩難…公投不延怕過關 延了恐近九合一大選

公投是否如期舉辦，民進黨政府面臨兩難局面。(圖：總統府提供)

國民黨高層說，公投 到底如否如期舉辦，對民進黨 政府來說確實是兩難；從民調看，民眾對於反萊豬等公投案的支持力道還是很強，一旦舉辦，結果可能對民進黨政府很難看；但只要公投沒有取消，延辦還是要辦，而且越延越接近明年九合一大選，這麼重大的政治決定，中選會不敢、也不願做決策，才是甩鍋地方選委會的真相。

本報系聯合報報導，國民黨高層說，去年民進黨的「公投法修惡」，一定沒想到會面臨如此尷尬的場面，所以一切的起因，都還是民進黨太多的政治算計；但還是希望，中選會這次別受政治力影響。

對於中選會發文給各縣市選委會就公投是否延期一事徵詢地方意見，各縣市證實都已收到函文。北市選委會指出，北市府將徵詢基層意見，最快6月底回報給北市府和中選會。北市府從4月就開始準備8月28日的公投，但疫情 影響人員招募和訓練。

北市選委會副總幹事徐淑𡝮指出，公投要動員約2、3萬工作人員，但光是人員訓練就是群聚，若疫情沒有解封，會遇到困難。通常人員訓練要在8月中旬完成，疫情沒解封恐影響人員招訓。另外，尋覓投票地點，疫情期間也會相對困難，除非疫情好轉，否則北市場地取得不易。

新北市選委會副總幹事黃堯章表示，將與內部討論後再回覆中選會，由於目前離8月28日還有一段時間，相關準備工作還在進行中，這幾天會持續觀察疫情變化，會在中央公文期限28日前再回覆，但就目前觀察下來，若疫情依舊嚴峻，還是會建議延後投票比較適當，畢竟公投會有那麼多人外出投票，且聚集在一起，感染風險很大，最後仍尊重中央的決定。